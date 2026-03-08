Acasă » Știri » Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, de fapt: ”Am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea”

Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, de fapt: "Am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea"

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 15:25
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2021 și au împreună un copil pe nume Tiago. Puțini știu, însă, cum s-au cunoscut.

Celebrul prezentator se mândrește de fiecare dată cu soția sa. Aceștia s-au căsătorit la doar doi ani de relație și pare să le meargă mai bine ca oricând. Familia lor s-a mărit tot în 2021, atunci când a apărut pe lume fiul lor. Deși povestea lor de dragoste a fost mereu mediatizată, abia recent au mărturisit cum s-au cunoscut. Nici unul dintre ei nu se gândea la vremea respectivă că vor ajunge să formeze un cuplu pe cinste.

Gabriela Prisăcariu de la Dani Oțil / sursa foto: Social media

Cum a cunoscut-o Dani Oțil pe Gabriela Prisăcariu

Ceremonia lor de la cununia civilă a fost una restrânsă, iar la câteva luni de la oficializare au devenit părinții unui băiat. Prezentatorul de la Neatza a recunoscut, însă, că a avut temeri în ceea ce o privește pe Gabriela.

Soția lui este model, iar înălțimea este un element important în fashion. Din cauză că Dani a fost complexat de faptul că este mai scund decât ea, a crezut că nu va avea șanse să îi intre în grații.

M-a pus dracu’. Am curentat-o pe holul emisiunii. Am găsit-o la altă emisiune și am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea. Era îmbrăcată în mireasă când ne-am cunoscut. Am adus la emisiune o zgardă pentru câini, din aceea care curentează prin păr. Acum se folosește la mai multe emisiuni. Am fost printre primii la televizor care au folosit-o și am pus-o pe diverse colege, iar la răspunsuri greșite de cultură generală le curentam. A fost un test de „cunoaștere a femeii”, care nu e om… pentru că, în mod ciudat, două din trei colege nu sufereau, ci ziceau: „Dă-i mai tare!”

Chiar una, nu pot să spun acum cine, pentru că e femeie la casa ei și are și un job foarte important, cu copil acasă, ne-a zis: „Mi-o dai și acasă?”. M-a prins viitoarea mea soție, pentru că am știut din start, m-a prins pe hol, acolo unde aveam studioul. Am intrat în vorbă cu ea foarte abrupt. Nu cred că am cerut-o chiar de nevastă atunci, dar am curentat-o, a spus Dani amuzat.

×