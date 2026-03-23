Cât a ajuns să coste o supă de cocoș cu găluște în restaurantul lui Dani Oțil din București, în martie 2026

Zona de nord a Capitalei a devenit un punct de referință pentru restaurantele de lux, atrăgând atât clienți locali, cât și vedete care caută mai mult decât o masă. Parcul Herăstrău și împrejurimile sale găzduiesc localuri moderne, cu decor atent, servicii premium și prețuri care reflectă poziționarea exclusivistă. În acest context, oferta de supe și ciorbe devine un reper interesant pentru cei care compară experiențele culinare din București.

Restaurantele din această parte a orașului pun accent pe conceptul modern, platingul atent și ingredientele de calitate. Meniul complet include preparate diverse: mic dejun cu omlete și preparate internaționale între 48 și 52 de lei, pizza între 48 și 78 de lei, iar felurile principale, precum pulpa de rață sau șnițelul, depășesc frecvent 80 de lei. Preparatele sofisticate pot ajunge chiar peste 100 de lei, ceea ce poziționează supa de cocoș cu găluște în categoria accesibilă, în raport cu restul ofertei.

Cât costă o supă de cocoș la restaurantul lui Dani Oțil

Un exemplu relevant este restaurantul deținut de prezentatorul de televiziune Dani Oțil, situat în nordul Capitalei, într-o zonă cu costuri ridicate de funcționare. Meniul nu se concentrează pe bucătăria tradițională românească, dar include o singură opțiune care se apropie de categoria „ciorbă”: supa de cocoș de curte cu găluște. Aceasta se remarcă nu doar prin gust și calitatea ingredientelor, ci și prin prețul de 38 de lei pe porție. Comparativ cu restaurantele de cartier, unde o ciorbă se încadrează, în general, între 20 și 30 de lei, suma poate părea ridicată, însă pentru zona Herăstrău și pentru standardele localului, prețul este considerat rezonabil.

În centrul Capitalei, scena culinară prezintă un alt tip de experiență. Restaurantele oferă preparate tradiționale românești reinterpretate, într-un cadru care evocă atmosfera autentică a bucătăriilor vechi. Meniul include ciorba de pui a la grec, unul dintre felurile de bază, cu prețul de aproximativ 34 de lei pe porție. În acest caz, prețurile sunt adaptate atât pentru turiști, cât și pentru cei care caută o experiență culinară clasică, fără artificii sau prețuri premium.

În timp ce supa de cocoș cu găluște de la restaurantul lui Dani Oțil poate părea scumpă pentru unii, ea se încadrează în zona inferioară a meniului și servește mai mult decât simpla funcție nutrițională: este parte dintr-o experiență culinară completă. În centrul vechi, preparatele tradiționale mențin prețuri mai accesibile, iar la restaurantele de lux, mesele devin adevărate spectacole gastronomice, cu meniuri elaborate și selecții de vinuri.

CITEȘTE ȘI: Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”

Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1