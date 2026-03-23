Cât a ajuns să coste o supă de cocoș cu găluște în restaurantul lui Dani Oțil din București, în martie 2026

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 19:26
Zona de nord a Capitalei a devenit un punct de referință pentru restaurantele de lux, atrăgând atât clienți locali, cât și vedete care caută mai mult decât o masă. Parcul Herăstrău și împrejurimile sale găzduiesc localuri moderne, cu decor atent, servicii premium și prețuri care reflectă poziționarea exclusivistă. În acest context, oferta de supe și ciorbe devine un reper interesant pentru cei care compară experiențele culinare din București.

Restaurantele din această parte a orașului pun accent pe conceptul modern, platingul atent și ingredientele de calitate. Meniul complet include preparate diverse: mic dejun cu omlete și preparate internaționale între 48 și 52 de lei, pizza între 48 și 78 de lei, iar felurile principale, precum pulpa de rață sau șnițelul, depășesc frecvent 80 de lei. Preparatele sofisticate pot ajunge chiar peste 100 de lei, ceea ce poziționează supa de cocoș cu găluște în categoria accesibilă, în raport cu restul ofertei.

Cât costă o supă de cocoș la restaurantul lui Dani Oțil

Un exemplu relevant este restaurantul deținut de prezentatorul de televiziune Dani Oțil, situat în nordul Capitalei, într-o zonă cu costuri ridicate de funcționare. Meniul nu se concentrează pe bucătăria tradițională românească, dar include o singură opțiune care se apropie de categoria „ciorbă”: supa de cocoș de curte cu găluște. Aceasta se remarcă nu doar prin gust și calitatea ingredientelor, ci și prin prețul de 38 de lei pe porție. Comparativ cu restaurantele de cartier, unde o ciorbă se încadrează, în general, între 20 și 30 de lei, suma poate părea ridicată, însă pentru zona Herăstrău și pentru standardele localului, prețul este considerat rezonabil.

În centrul Capitalei, scena culinară prezintă un alt tip de experiență. Restaurantele oferă preparate tradiționale românești reinterpretate, într-un cadru care evocă atmosfera autentică a bucătăriilor vechi. Meniul include ciorba de pui a la grec, unul dintre felurile de bază, cu prețul de aproximativ 34 de lei pe porție. În acest caz, prețurile sunt adaptate atât pentru turiști, cât și pentru cei care caută o experiență culinară clasică, fără artificii sau prețuri premium.

În timp ce supa de cocoș cu găluște de la restaurantul lui Dani Oțil poate părea scumpă pentru unii, ea se încadrează în zona inferioară a meniului și servește mai mult decât simpla funcție nutrițională: este parte dintr-o experiență culinară completă. În centrul vechi, preparatele tradiționale mențin prețuri mai accesibile, iar la restaurantele de lux, mesele devin adevărate spectacole gastronomice, cu meniuri elaborate și selecții de vinuri.

CITEȘTE ȘI: Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”

Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Știri
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Știri
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
Gandul.ro
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care îți ușurează curățenia locuinței
Adevarul
Cum reușesc japonezii să aibă case lipsite de praf. Patru obiceiuri zilnice care...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
go4it.ro
Caracteristici vechi dispărute, dar apreciate, reapar pe smartphone-uri în 2026
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
Gandul.ro
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Tragedie aviatică! Un avion cu peste 100 de pasageri la bord s-a prăbușit
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Marian Piciu și-a pregătit deja ”pachetul” pentru închisoare. Ce și-a pus în bagaj vedeta RXF
Jucătorii Naționalei, spectacol vestimentar înainte de duelul cu Turcia. Nu doar pe teren vor să ...
Jucătorii Naționalei, spectacol vestimentar înainte de duelul cu Turcia. Nu doar pe teren vor să impresioneze!
Zodia care primește o sumă enormă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Este vorba ...
Zodia care primește o sumă enormă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Este vorba despre un câștig”
Tragedie în Capitală! Un copil a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2
Tragedie în Capitală! Un copil a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Vezi toate știrile