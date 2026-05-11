Momente dificile în familia lui Dani Oțil. Gabriela a spus ce se întâmplă cu fiul lor, Tiago

Gabriela Oțil trece din nou prin momente dificile cu fiul său. După ce în urmă cu ceva timp a făcut mai multe vizite la spital, pare că problemele nu s-au încheiat. Soția prezentatorului de la Neatza a postat totul pe rețelele de socializare.

În urmă cu ceva timp, Gabriela și Dani Oțil au trecut prin clipe grele. Cei doi au ajuns la spital cu fiul lor, Tiago. După ce problemele de sănătate s-au ameliorat, Gabriela a petrecut câteva zile în Italia, acolo unde a făcut shopping și s-a relaxat. Aceasta a revenit în țară acum o săptămână, iar dacă părea că totul merge ca pe roate, lucrurile nu sunt așa. Soția lui Dani a postat pe rețelele de socializare că se confruntă, din nou, cu probleme cu cel mic.

Ce a pățit fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil

Deși părea că totul este în regulă, Tiago, fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil nu se simte bine. Mama sa a mărturisit în mediul online că trece printr-o perioadă dificilă și asta pentru că micuțul a făcut febră.

Nu îmi era dor de încă o febră, a scris Gabriela Oțil pe Instagram.

Alături de mesaj, se poate observa cum brațele ei îl alină de orice supărare sau problemă de sănătate. Nu este prima dată când băiatul se simte rău. La finalul lunii martie, vedeta a postat în mediul online faptul că este internată cu Tiago.

Am mai fost azi la o perfuzie și mă simt mai bine puțin… Încă mă doare în gât rău… Dar măcar nu mai am dureri musculare și frisoane, a povestit ea atunci pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, la câteva zile distanță, Tiago s-a simțit mai bine, așa că medicii au decis că este momentul să se întoarcă acasă. În acea perioadă, Gabriela a slăbit destul de mult, făcând chiar și o glumă că pantalonii îi sunt mai mari decât înainte.

Nu am fost la sală… doar a fost copilul bolnav, a mai scris Gabriela atunci în mediul online.

Gabriela a ajuns la spital

Nici Gabriela nu a scăpat de vizitele la spital. După ce a fost de mai multe ori cu micuțul Tiago, soția lui Dani a fost nevoită să meargă și ea la câteva investigații. Aceasta nu a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat, însă a recunoscut pe pagina sa de socializare că a făcut un RMN.

Am de făcut RMN la cap. Primul RMN cu substanță de contrast, a declarat ea.

