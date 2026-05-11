O adolescentă de 14 ani a fost găsită moartă în Vrancea. Descoperirea care a șocat întreaga comunitate

O tragedie cutremurătoare a avut loc în comuna Răcoasa, acolo unde o adolescentă de doar 14 ani a fost găsită fără viață într-o anexă a unei gospodării. Descoperirea a fost făcută în cursul dimineții, după un apel la 112 care anunța că minora se află în stare de inconștiență. Medicii au încercat mai multe manevre de resuscitare, însă toate au fost în zadar.

În locul în care a fost găsit trupul minorei au ajuns, de urgență, polițiștii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat minute în șir să îi salveze viața fetei, însă, din păcate, eforturile medicilor nu au avut rezultatul sperat. Decesul adolescentei a fost declarat la locul intervenției.

Moartea adolescentei a șocat pe toată lumea

Din primele informații apărute în anchetă, se crede că adolescența a recurs la un gest extrem, însă circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite de anchetatori. Polițiștii au deschis un dosar și continuă cercetările pentru a clarifica toate detaliile acestui caz care a șocat întreaga comunitate.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste localnici, mai ales că este vorba despre un copil aflat la început de drum. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore înainte de tragedie.

„Primul echipaj ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardio- pulmonară, acestea fiind continuate și intensificate odată cu sosirea echipajului cu medic. În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei la fața locului”, potrivit Serviciului de Ambulanţă Vrancea.

