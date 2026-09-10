Neti Sandu nominalizează zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în septembrie: „Probleme de tip inflamator”

Toamna vine cu noi previziuni astrale importante. Specialista în astrologie Neti Sandu spune că una dintre cele douăsprezece zodii riscă să ajungă pe patul de spital. Ea avertizează acești nativi și îi îndeamnă să fie atenți la problemele de sănătate, în special la cele inflamatorii.

În următoarea perioadă vor avea loc mai multe fenomene astrale care influențează serios zodiile. Pe 28 septembrie va avea loc o eclipsă parțială de Lună, cu Soarele în Fecioară și Luna în Pești. Mercur este în domiciliu, în Fecioară, iar Venus, în Balanță. Cu toate acestea, din 10 septembrie lucrurile se schimbă radical.

Mercur intră în Balanță, iar Venus în Scorpion. Având toate aceste modificări, Neti Sandu susține că una dintre zodii riscă să ajungă pe mâna medicilor. Pe de altă parte, acești nativi vor avea parte de schimbări importante din punct de vedere profesional.

Zodia care riscă să ajungă pe patul de spital în septembrie

Neti Sandu îi avertizează pe cei care au marcaje în zodia Leu să aibă mai multă grijă de sănătatea lor decât de obicei. Marte intră într-o casă a problemelor de sănătate, astfel că, dacă nativii nu sunt atenți, Jupiter poate amplifica neplăcerile. Specialista în astrologie spune că trebuie să fie prudenți în privința bolilor inflamatorii.

Pe de altă parte, dacă vorbim de planul profesional și financiar, lucrurile merg mai bine decât se așteptau. În septembrie, Leii pot câștiga mai ușor bani. Totodată, relațiile și comunicarea sunt într-o fază excelentă, atât la locul de muncă, cât și la școală.

„Venus este în casa relaționării cu ceilalți și se simte bine în colectivitate, cu grupul, și la serviciu, și la școală, și în activitățile extra-profesionale, acasă, cu prietenii, cu colegii. Deci e bine”, a spus Neti Sandu la PRO TV.

De asemenea, cei născuți sub semnul Leului pot ajunge la un confort sporit acasă, la serviciu sau în sfera familială. Per total, luna septembrie este una favorabilă pentru această zodie, însă nativii sunt sfătuiți doar să acorde mai multă atenție sănătății.

„Să știi că, una peste alta, perioada asta, cu Soarele în Fecioară, pare o lună bună. E o lună bună pentru că avem planetele în domiciliu și nu ne mai întâlnim în toamna asta cu ele”, a mai adăugat Neti.

VEZI ȘI: Horoscopul carierei azi, 10 septembrie 2026. Zodia care va avea parte de o realizare majoră la locul de muncă

Cele 2 zodii care rup blestemul karmic din ultimii ani. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!