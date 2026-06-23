Toto Dumitrescu, internat la Obregia! Scandal de zile mari între fiul lui Ilie Dumitrescu și „concubină”! Poliția a intervenit de urgență

Toto Dumitrescu a ajuns, din nou, să fie protagonistul unui scandal cum rar îți este dat să vezi! Abia ce și-a primit condamnarea de doi ani de închisoare cu suspendare după ce anul trecut a fugit de la locul accidentului, că acum a intrat într-un nou scandal de proporții care s-a soldat cu internarea lui în spitalul de psihiatrie Alexandru Obregia. Totul a avut loc într-un magazin din Capitală, în timp ce fiul lui Ilie Dumitrescu s-a încăierat cu posibila iubită, sub privirile oamenilor îngroziți care au chemat de urgență poliția! Ce s-a întâmplat la fața locului este incredibil. CANCAN.RO are informații în exclusivitate!

Toto Dumintrescu face ce face și dă, din nou, de belele! Fiul lui Ilie Dumitrescu abia ce și-a primit condamnarea pentru că a fugit de la locul accidentului și după ce ar fi fost, ulterior, depistat pozitiv la cocaină, că acum a intrat într-un nou scandal. Totul s-a întâmplat recent chiar pe străzile Capitalei acolo unde băiatul lui Ilie Dumitrescu și domnișoara s-au certat foarte tare. Scandalul a degenerat și a fost nevoie de intervenția poliției!

Toto Dumitrescu, ceartă monstru cu iubita! Autoritățile au intervenit rapid, iar tânărul ar fi ajuns la Obregia

Din informațiile pe care CANCAN.RO le-a obținut, se pare că scandalul s-a mutat de pe stradă într-un magazin. De la ce a pornit altercația celor doi, nu știm exact, dar se pare că Toto Dumitrescu nu putea să scape de domnișoara care îl urmărea. Să fi fost vorba despre o ceartă „conjugală” sau mai mult? Cu siguranță detaliile vor ieși la iveală în scurt timp. Lucrurile au degenerat rapid, iar cearta monstruoasă a atins cote maxime, astfel că martorii au chemat imediat poliția.

La scurt timp au apărut și autoritățile care au încercat să calmeze spiritele, dar totul pare să fi fost în zadar. Se pare că nici prezența polițiștilor nu a reușit să-i liniștească pe cei doi, iar detaliul cu adevărat șocant abia acum urmează. Se pare că, în încăierarea care s-a produs, unul dintre polițiști ar fi fost mușcat. Într-un final, organele de poliție au fost nevoite să schimbe strategia, astfel că l-au imobilizat pe Toto Dumitrescu și l-au dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, acolo unde a fost internat.

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