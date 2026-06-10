Un şofer din Sibiu a scăpat de amendă şi suspendarea permisului, cu Google Maps. Cum a reuşit

Un șofer prins circulând cu peste 100 km/h în Sibiu a reușit să scape definitiv de amendă și de suspendarea permisului, după ce a demonstrat în instanță că pe traseul său nu exista niciun indicator care să arate intrarea în localitate sau limita de 50 km/h.

Bărbatul a folosit imagini din Google Street View, o filmare proprie și un document emis de Primăria Sibiu pentru a arăta că semnalizarea rutieră lipsea complet.

Un şofer din Sibiu a scăpat de amendă şi suspendarea permisului, cu Google Maps

În mai 2023, conducătorul auto, aflat la volanul unui BMW, a fost înregistrat de radar cu 102 km/h pe strada Podului din Sibiu, zonă în care, în mod normal, se aplică limita generală de 50 km/h. Polițiștii i-au aplicat atunci o amendă de 1.305 lei și măsura suspendării permisului.

Convins că a fost sancționat pe nedrept, șoferul a contestat procesul-verbal și a mers până în apel. A prezentat instanței imagini și documente care arătau că, la momentul respectiv, pe direcția sa de mers nu exista niciun indicator de intrare în localitate și niciun semn care să impună limita de 50 km/h.

Cum a reuşit

Judecătorii Tribunalului Sibiu au stabilit că, deși viteza a fost corect înregistrată, lipsa semnalizării rutiere face imposibilă stabilirea vinovăției. Instanța a subliniat că orice îndoială trebuie interpretată în favoarea șoferului.

„Atâta timp cât petentul a arătat că nu a văzut, când a coborât de pe A1, indicator de intrare în localitate și nu și-a dat seama care este limita de viteză, atâta timp cât este cert că la data săvârșirii faptei indicatorul nu fusese încă montat (…) și cât timp petentul nu are domiciliul în Sibiu pentru a se putea susține că ar fi trebuit să știe că circulă pe o stradă din intravilanul orașului, instanța reține că există un dubiu cu privire la vinovăția petentului în săvârșirea faptei, dubiu care îi profită în mod evident acestuia”.

Pe baza acestor concluzii, Tribunalul Sibiu a anulat integral procesul-verbal, a dispus restituirea amenzii de 1.305 lei și a confirmat că șoferul își păstrează dreptul de a conduce. Decizia este definitivă.

CITEŞTE ŞI: 375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum