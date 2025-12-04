Acasă » Știri » Daniel Băluță dă startul lucrărilor pentru cea mai importantă magistrală a Capitalei: “Investim 3,5 miliarde de euro”

Daniel Băluță dă startul lucrărilor pentru cea mai importantă magistrală a Capitalei: “Investim 3,5 miliarde de euro”

De: Maria Iancu 04/12/2025 | 14:20
Daniel Băluță dă startul lucrărilor pentru cea mai importantă magistrală a Capitalei: “Investim 3,5 miliarde de euro”
Daniel Băluță dă asigurări: finanțarea pentru extinderea Magistralei M4 este acoperită integral.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, după semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru extinderea Magistralei M4, că proiectul beneficiază de finanțare completă, în ciuda speculațiilor apărute recent privind capacitatea de a duce investiția la bun sfârșit.

Întrebat cum stă Sectorul 4 din punct de vedere financiar, având în vedere că programul de transport are garanții doar până în 2027, Băluță a explicat: „Sectorul 4 este autoritatea contractantă, cea care deține finanțarea, fiind împuternicită prin protocolul semnat. Contractul de finanțare este deja semnat, avem integral suma necesară execuției lucrărilor. Am semnat și ordinul de începere, iar din acest moment poate începe proiectarea. Finanțarea nu reprezintă o problemă”.

În ceea ce privește stadiul celor două loturi ale proiectului, edilul a adăugat: „Ordinul de începere vizează lotul 1. Pentru lotul 2, urmează să desemnăm câștigătorul în cel mai scurt timp; suntem pe ultima sută de metri”.

Daniel Băluță dă startul lucrărilor pentru cea mai importantă magistrală a Capitalei

Investiție de 17 miliarde de lei în infrastructura Capitalei

Extinderea Magistralei M4 reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de transport din România. Băluță spune că, doar prin această investiție, până în 2040, rețeaua de metrou va atrage circa 58,6 milioane de călători suplimentari anual.

„Investim 3,5 miliarde de euro – peste 17 miliarde de lei – fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4 pentru a uni nordul și sudul orașului printr-o magistrală modernă și predictibilă. Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul. Acest culoar devine principala axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și redă orașul oamenilor”, a declarat primarul.

Traseul va avea 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, acoperind teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava din Ilfov.

Băluță a ținut să dea asigurări și în privința traficului: „Începerea lucrărilor nu va bloca orașul. Împreună cu specialiștii de la PMB, Comisia Tehnică de Circulație, Brigada Rutieră și distribuitorii de utilități vom găsi soluțiile necesare pentru ca traficul rutier și pietonal să nu fie afectat”.

Peste 900 de locuri de muncă permanente

Extinderea M4 va genera 5.612 locuri de muncă în etapa de execuție și 901 locuri de muncă permanente după finalizarea proiectului.

„Rețeaua de metrou crește cu aproape 22% printr-un singur proiect, un salt fără precedent. Iar oamenii vor simți direct aceste schimbări”, a mai subliniat edilul.

Încep lucrările pentru extinderea Magistralei M4

Cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei

Proiectul a fost prezentat inițial de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban: „Primăria Sectorului 4 a semnat ordinul de începere a celui mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei. Magistrala M4 va avea 14 stații noi, între Gara de Nord și Gara Progresu”.

Edilul Daniel Băluță a completat, subliniind viziunea extinsă a administrației: „Introducem monitorizare metropolitană în timp real. M4 este doar începutul. Ne propunem să reducem blocajele. În Sectorul 4 am făcut metrou, pasaje, spitale – continuăm în același ritm”.

Sectorul 4 rămâne, astfel, singura autoritate locală din România care implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou.

La semnarea ordinului de începere a lucrărilor, primarul a fost însoțit de ministrul Transporturilor și de viceprimarul Sectorului 4, Andrei Trocan.

×