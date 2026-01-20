Acasă » Exclusiv » Informațiile de ultimă oră sunt alarmante. S-au agravat problemele de sănătate ale lui Daniel Băluță?!

20/01/2026 | 14:43
Surse din anturajul lui Daniel Băluță – primarul Sectorului 4 al Capitalei – au dezvăluit că starea de sănătate a edilului s-a deteriorat de la o zi la alta în ultima perioadă.
Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de reporterii Cancan, pe lângă durerile musculare atroce pe care acesta le acuză – dureri articulare, parestezii – Daniel Băluță a suferit și complicații stomatologice majore.

Complicațiile l-au obligat, în ultimă instanță, să-și extragă un număr important de dinți, lucru care îi îngrijorează pe medicii ce îl au sub supraveghere pe edilul de la 4. Totodată, sursele Cancan dezvăluie că primarul Sectorului 4 al Capitalei prezintă, de mai mult timp, și stări de insomnie acută. Acestea sunt efectele concentrărilor mari de mercur și arsenic care au fost depistate de medici.

Este vorba despre o problemă majoră de sănătate. A fost descoperit arsenic – eliminat prin urină – într-o concentrație de 500 de ori mai mare decât ar fi normal și de patru ori mai mult mercur în sânge. „Starea de sănătate a lui Daniel Băluță este una complexă și în continuare sunt efectuate investigații”, au avertizat sursele Cancan, în exclusivitate.

Daniel Băluță a împlinit de curând 49 de ani

Daniel Băluță este născut în anul 1977 și are 49 de ani. Acum câteva zile, în data de 14 ianuarie, a fost ziua sa de naștere. Medic stomatolog, edilul Sectorului 4 al Capitalei ocupă această funcție din anul 2026, atunci când a câștigat alegerile locale susținut de Partidul Social Democrat.

În 2019, Daniel Băluță a fost declarat „Primarul Anului” la Gala Smart City Industry Awards. Băluță a candidat și pentru funcția de Primar General al municipiului București, în alegerile locale anticipate din 2025. A obținut locul al treilea, cu 120.001 voturi, respectiv 20,51% din voturi.

