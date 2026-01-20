Surse din anturajul lui Daniel Băluță – primarul Sectorului 4 al Capitalei – au dezvăluit că starea de sănătate a edilului s-a deteriorat de la o zi la alta în ultima perioadă.
Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de reporterii Cancan, pe lângă durerile musculare atroce pe care acesta le acuză – dureri articulare, parestezii – Daniel Băluță a suferit și complicații stomatologice majore.
Complicațiile l-au obligat, în ultimă instanță, să-și extragă un număr important de dinți, lucru care îi îngrijorează pe medicii ce îl au sub supraveghere pe edilul de la 4. Totodată, sursele Cancan dezvăluie că primarul Sectorului 4 al Capitalei prezintă, de mai mult timp, și stări de insomnie acută. Acestea sunt efectele concentrărilor mari de mercur și arsenic care au fost depistate de medici.
Este vorba despre o problemă majoră de sănătate. A fost descoperit arsenic – eliminat prin urină – într-o concentrație de 500 de ori mai mare decât ar fi normal și de patru ori mai mult mercur în sânge. „Starea de sănătate a lui Daniel Băluță este una complexă și în continuare sunt efectuate investigații”, au avertizat sursele Cancan, în exclusivitate.
Daniel Băluță este născut în anul 1977 și are 49 de ani. Acum câteva zile, în data de 14 ianuarie, a fost ziua sa de naștere. Medic stomatolog, edilul Sectorului 4 al Capitalei ocupă această funcție din anul 2026, atunci când a câștigat alegerile locale susținut de Partidul Social Democrat.
În 2019, Daniel Băluță a fost declarat „Primarul Anului” la Gala Smart City Industry Awards. Băluță a candidat și pentru funcția de Primar General al municipiului București, în alegerile locale anticipate din 2025. A obținut locul al treilea, cu 120.001 voturi, respectiv 20,51% din voturi.