Acasă » Știri » Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu: „Rezultatul este neconcludent”

De: Andrei Iovan 07/12/2025 | 21:43
Daniel Băluță. sursă - Mediafax
Bucureștenii au ieșit astăzi, 7 decembrie, la secțiile de votare, pentru a alege noul primar general al Capitalei. Deși anul acesta prezența la vot a fost mai scăzută față de anul precedent, voturile au fost clare. Cel care va prelua fotoliul de primar al Bucureștiului este Ciprian Ciucu. Daniel Băluță a făcut primele declarații, după ce voturile s-au încheiat, acesta situându-se pe a doua poziție, cu 26,3% din voturile bucureștenilor, conform primelor date.

Daniel Băluță, candidatul PSD a sosit de dimineață la secția de votare, împreună cu soția sa, Andreea Mihaela Băluță, ambii îmbrăcați lejer și cu zâmbetul pe buze, iar candidatul PSD a spus și care sunt prioritățile sale, în cazul în care va ieși învingător în cursa pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluță. sursă – Mediafax

După ziua în care bucureștenii cu drept de vot și-au ales favoritul, candidatul PSD a făcut primele declarații, după afișarea rezultatelor în care Ciprian Ciucu a fost ales primar general.

Daniel Băluță: „Rezultatul acesta este neconcludent „

Bucureștenii au decis care este învingătorul în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, iar cel care a ieșit câștigător este Ciprian Ciucu. Pe cea de-a doua poziție s-a clasat Daniel Băluță, care a făcut primele declarații.

Vreau să mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari. În ceea ce privește rezultatul, acesta este neconcludent și îi rog pe toți colegii mei să fie atenți să supravegheze numărătoarea voturilor, a spus Daniel Băluță.

 

În declarațiile făcute la primele ore ale dimineții, atunci când Daniel Băluță s-a prezentat la secția de votare, candidatul PSD a dezvăluit care vor fi prioritățile sale, în cazul în care va câștiga alegerile.

Este o zi specială pentru noi toți. Le mulțumesc bucureștenilor care participă astăzi la vot, celor care au fost alături de mine în campanie. A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează. Mai presus este vorba despre oameni. Tot ce trebuie să se întâmple în acest oraș dominat de haos și ceartă, lucrurile astea trebuie să înceteze. De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim(…).

×