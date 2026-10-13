Piața media din România se pregătește pentru un nou post de televiziune! Agrointeligența TV a primit licența audiovizuală de la CNA și va avea un profil dedicat agriculturii și mediului rural.

Potrivit Gândul.ro, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat licența pentru Agrointeligența TV, un proiect care vrea să aducă agricultura mai aproape de public. Postul va difuza informații despre ferme, subvenții, fonduri europene și problemele comunităților rurale.

Cine deține Agrointeligența TV

Noua televiziune este deținută de Vlad Florin Macovei, fost redactor-șef al publicației Evenimentul Zilei. Acesta este fondatorul proiectului Agrointeligența, lansat în urmă cu peste un deceniu.

„O licenţă de comunicaţii audiovizuale este pasul firesc pentru proiectul Agrointeligenţa. Noi nu pornim cu ideea de a construi un proiect media de la zero. Agrointeligenţa există din 2012 şi am construit o comunitate puternică în jurul agriculturii. Practic, un serviciu de programe, o grilă liniară este nivelul următor de ordonare a conţinutului nostru audiovizual şi de a-l face mai relevant pentru publicul nostru. Dorim să facem acest lucru respectând legislaţia audiovizuală. Ne propunem şi ne dorim ca Agrointeligenţa TV să fie ca un loc în care agricultura şi mediul rural românesc să fie subiecte nu ocazionale, ci într-o formă susţinută, continuată, să fie subiectul principal al zilei. Pe de o parte, vrem să oferim fermierilor, indiferent de zonă, de tipul de agricultură pe care îl practică, de mărimea fermei, informaţia de care are nevoie efectiv în activitatea lui: ce se întâmplă cu subvenţiile, cu fondurile europene, cu legislaţia, cu preţurile, meteo, vremea, tehnologiile şi pieţele. Nu ne dorim să fim o televiziune extrem de tehnică, să fie o televiziune exclusiv pentru fermieri, ci vrem să aducem agricultura mai aproape şi de publicul larg. Vedem un interes în zona aceasta: să vedem de unde vine hrana românilor, cine o produce, ce înseamnă un produs românesc, ce se întâmplă într-o fermă, într-un sat sau într-o unitate de procesare şi care este povestea oamenilor care aduc produsele respective pe raftul magazinelor, în pieţe, în comerţul online.”

Problemele din mediul rural, printre prioritățile televiziunii

Noul post își dorește să urmărească și problemele cu care se confruntă comunitățile rurale. Echipa ar urma să meargă pe teren și să ceară explicații autorităților.

„Mai există o componentă importantă: să dăm vizibilitate problemelor din mediul rural. Mergem dincolo de zona informativă, ne implicăm în rezolvarea problemelor din mediul rural, să urmărim aceste probleme în rezolvarea lor până la capăt. Nu doar să enunţăm că un fermier are o problemă, ci să mergem în teren, să cerem explicaţii autorităţilor sau celorlalte părţi implicate, să prezentăm toate punctele de vedere şi până la urmă să facem acel follow-up jurnalistic”, a spus Vlad Macovei.

Cum va arăta grila de programe Agrointeligența TV

Agrointeligența TV este concepută ca un post cu emisie permanentă, 24 de ore din 24, de luni până duminică. Dimineața va începe cu Imnul României și rubrica „Agrometeo”. Ulterior, grila va include „Agro Actual”, „Calendarul creștin-ortodox”, „Agenda Fermierului” și „Bursa de cereale”. De la ora 9:00 este programată ediția de dimineață a emisiunii „Agro Actual”. Pe parcursul zilei vor fi difuzate și „Evenimentele agriculturii”, „La curte”, „Casa noastră de la țară” și „Agricultura se învață”.

Seara va aduce emisiuni precum „Zootehnia inteligentă”, „Subvenții agricole”, „Fonduri europene pentru ferma ta” și „Politica Agricolă Comună”. De la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări „La firul zilei”. În timpul nopții, postul va difuza reluări ale principalelor emisiuni, dar și programul „Informația de noapte”.

Vlad Macovei a încheiat colaborarea cu TVR

Înainte de lansarea propriului post, Vlad Macovei a colaborat cu Televiziunea Română. Timp de patru ani, acesta a realizat emisiunea „Agro Strategia” la TVR. Macovei le-ar fi spus însă membrilor CNA că a încheiat această colaborare atunci când a decis să își dezvolte propriul proiect de televiziune.

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