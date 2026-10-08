Prezentatoarea TV revine pe sticlă, după 7 ani de absență. Cu ce post a semnat fosta vedetă TVR

Prezentatoarea TV revine pe sticlă, după 7 ani de absență. Cu ce post a semnat fosta vedetă TVR
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Emma Zeicescu
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După o absență îndelungată din televiziune, Emma Zeicescu revine pe micul ecran și a semnat cu Prima News, unde va prezenta o nouă emisiune de actualitate.

Jurnalista va putea fi urmărită în fiecare joi, de la ora 20.00, începând din 8 octombrie 2026, în cadrul talk-show-ului „Interese mari și mici”.

Fosta vedetă TVR a semnat cu Prima News

Potrivit informațiilor transmise de postul de televiziune, Emma Zeicescu va realiza emisiunea alături de Mihai Radu, într-un format care își propune să analizeze legătura dintre marile decizii politice și efectele acestora asupra vieții de zi cu zi a românilor.

„Mă întorc în media cu bucurie și cu aceeași curiozitate care m-a făcut să pun mereu întrebări și să caut răspunsuri. Cred în gândire critică, în jurnalism echilibrat și în bunul-simț al conversației. Iar într-o lume în care ne confruntăm prea ușor, cred că avem nevoie, mai mult ca oricând, să ne ascultăm și să dialogăm”, a spus Emma Zeicescu.

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La rândul său, Mihai Radu a explicat care este direcția noului proiect televizat și ce își propune să aducă în fața publicului.

„Lumea accelerează ca niciodată parcă și ne este tot mai greu să o înțelegem. Împreună cu Emma vom avea în față oamenii relevanți ai României de azi, cei care iau decizii, cei care proiectează politici și proiecte pentru societate, sau oameni care ne pot explica și altfel ceea ce vedem în jur și ceea ce ni se întâmplă”, a afirmat și Mihai Radu.

Prezentatoarea TV revine pe sticlă, după 7 ani de absență

Noul talk-show pornește de la ideea că între deciziile luate la nivel politic și realitatea de zi cu zi există o conexiune directă. În fiecare ediție vor fi analizate subiectele aflate pe agenda publică, impactul economic al măsurilor adoptate de autorități, declarațiile și personajele care domină actualitatea, dar și teme care riscă să treacă neobservate, deși au efecte importante asupra societății.

Revenirea în televiziune vine după o perioadă în care Emma Zeicescu s-a concentrat asupra carierei din mediul privat. După plecarea din presă, aceasta a ocupat funcția de director de comunicare într-o companie privată. De-a lungul carierei, a lucrat pentru instituții media importante, printre care Realitatea, Digi24, TVR și Gândul.

Anul 2026 a adus și schimbări importante în plan personal pentru jurnalistă. Înainte de a anunța revenirea la televizor, Emma Zeicescu a dezvăluit că s-a mutat de la apartament la casă, după ce în primăvară făcuse public faptul că s-a despărțit de Claudiu Popa, partenerul care i-a fost alături timp de aproximativ 13 ani.

„După 26 de ani de muncă, mi-am făcut un cadou. Aproape toată viața am locuit la bloc. Acum am și eu 150 de metri pătrați de curte. Voiam să declar public că s-a muncit mult, s-a plâns și mai mult, apoi s-a strâns din dinți, an de an, pentru că reziliența este o superputere. Cred că mă pot obișnui cu păsărelele vorbărețe, dar cu câinii va trebui să negociez cumva. Simt că îmi iau dopuri pentru noapte.

Sunt în picioare de la ora 07.30 și am ajuns la finalul unui drum și al unui context tare anevoios, așa că îmi dau voie să spun: Mulțumesc, Doamne! Sunt fericită! Și, pentru că nu am experiență în ale statului la curte, declar că am descoperit o pasiune pentru mătura din curte. Noroc că nu-i mare! Simt că mă va bucura tare acest super nou și frumos capitol din viața mea”, scria Emma Zeicescu pe Facebook în vara acestui an.

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