Drama din viața Emmei Zeicescu! ”Tata a murit în bucătărie, pe fond de alcool, la 37 de ani!”

Emma Zeicescu a povestit cum s-a stins din viață tatăl ei, la doar 37 de ani, din cauzaalcoolului. ”Va rămâne absolut o rană care, din când în când, se va deschide și să nu credeți că trec. Toate aceste lucruri nu trec, noi învățăm să trăim cu ele. Dar, da, nu a fost simplu când, spre șapte ani, în dimineața aceea pe care nu am s-o uit, o pot descrie cu multe detalii.

Emma Zeicescu: ”Tata era un om superb!”

”Tata a murit în bucătărie, stop cardiac, 37 de ani, pe fond de alcool. Tata avea o problemă cu alcoolul. Si eu mă bucur că putem să vorbim despre asta, pentru că aș vrea să mai ieșim dintr-o zonă în care viața asta perfectă în care oamenii reușesc să-și controleze emoțiile, slăbiciunile, vulnerabilitățile. Suntem cu toții niște oameni puternici, dar, în aceeași măsură, și niște oameni slabi.

Iar tata, Dumnezeu să-l odihnească, un om superb fizic, un om intelectual, căruia îi plăcea să scrie poezie, un artist în felul lui, pentru că și tata creiona și picta și, momentul acela, dacă-ți aduci aminte, sigur, nu vreau să sperii sau să ieșim din zona de a ne face să zâmbim, dar la momentul respectiv, în România, se ținea mortul în casă”, a spus Emma Zeicescu.

”Eram doi copii, eu și fratele meu….”

A mai dezvăluit momentul greu pentru ea, atunci când s-a dus să-l sărute pe tatăl ei mort. ”Și a existat un moment în care eu m-am dus și avea o batistă și am vrut să-l pup pe tata. E fascinant cum poți povesti un asemenea episod ca și cum te-ai fi decuplat de acolo, dar eu văd exact fetița de la Obor, cum s-a urcat în scaun, și este primul capitol din care, în viața asta, la un moment o s-o termin, dar probabil că o s-o lansez după ce nu mai sunt ca să pot să spun tot ceea ce am trăit în această lume fascinantă. Mie mi se pare fascinantă.

L-am pupat, iar singurul lucru care mi s-a părut, cred că-mi luam la revedere de la el fără să-mi dau seama că asta făceam noi. Eram doi copii, eu și fratele meu, care ne uitam la o situație pe care o înțelegeam, dar n-o înțelegeam de fapt. Am înțeles-o mult mai târziu. Ce m-a frapat era că exista acea răceală a pielii, iar, sigur, nu am să vând, știi, grădinarului…

E, întotdeauna, o poveste care emoționează și mi-am pus de multe ori problema … Eu nu am dreptul să mor. Eu am un copil. În momentul în care exist și am un copil, datoria mea este să nu mor. Pentru că n-aș vrea niciodată să-i fac copilului ce s-a întâmplat atunci. Și atunci, mulțumesc lui Dumnezeu că eram mică și n-am înțeles exact care era povestea, dar, uneori, mă întreb cât de mult a marcat asta într-o zonă iarăși de lipsă de șansă”, a povestit Emma Zeicescu .

