Vreme de primăvară în România! ANM anunță temperaturi de până la 25 de grade

Vreme de primăvară în România! ANM anunță temperaturi de până la 25 de grade
Temperaturi ridicate în următoarea perioadă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Românii se mai pot bucura de câteva zile cu temperaturi ridicate, deși luna octombrie se apropie de final. Prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că valorile termice vor urca până la 25 de grade Celsius în anumite zone ale țării, însă acest episod de căldură nu va dura mult.

Deși suntem în a doua jumătate a lunii octombrie, vremea continuă să surprindă prin valorile termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Totuși, schimbările nu vor întârzia să apară, iar diferențele de temperatură de la o zi la alta vor fi resimțite în mai multe regiuni. Meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor privind evoluția vremii, mai ales în zonele în care sunt anunțate precipitații.

Sursa foto: Pexels

Cum va fi vremea în România

Pentru Moldova, meteorologii estimează temperaturi de aproximativ 19 grade până pe 27 octombrie, urmate de valori de circa 15 grade. În Dobrogea, maximele pot ajunge la 20 de grade pe 21 octombrie, apoi vor scădea treptat spre 15 grade la sfârșitul lunii.

În Banat și Crișana, maximele vor crește până pe 21 octombrie, când pot atinge 24-25 de grade. Ulterior, temperaturile vor coborî, ajungând la aproximativ 15-16 grade pe 23 octombrie. În Banat, ploile sunt mai probabile în intervalul 21-27 octombrie.

Vremea va fi plăcută până pe 21 octombrie, după care urmează o scădere a temperaturilor în Transilvania. O ușoară încălzire este posibilă până pe 28 octombrie, însă spre finalul lunii se va răci din nou. Precipitațiile sunt așteptate atât la începutul intervalului, cât și între 22 și 27 octombrie.

În Maramureș, răcirea va fi mai accentuată după 21 octombrie, iar maximele pot coborî până la 13 grade pe 23 octombrie. În zilele următoare, acestea vor oscila între 15 și 19 grade.

În zona Munteniei se pot înregistra 22 de grade pe 21 octombrie, însă spre finalul perioadei maximele vor coborî la 15 grade. În Oltenia, răcirea se va resimți din 23 octombrie, când temperaturile pot ajunge la 16 grade, urmând ca ulterior să crească ușor, înaintea unei noi scăderi.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 19 octombrie 2026. . Nici toamna nu mai știe ce vrea! De la 22 de grade la ninsoare, într-o singură zi

ANM a emis o nouă avertizare cod galben. Ploile și vântul puternic lovesc România

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Italia introduce o taxă de 1.000 de euro pentru anumite căsătorii. Cine trebuie să plătească
Italia introduce o taxă de 1.000 de euro pentru anumite căsătorii. Cine trebuie să plătească
Ce s-a întâmplat în școala din Bistrița. Profesorul care a intervenit povestește cum a fost imobilizat Andi
Ce s-a întâmplat în școala din Bistrița. Profesorul care a intervenit povestește cum a fost imobilizat Andi
Noi dezvăluiri despre cazul Valentinei. Ce ar fi spus Vlad Bălțățeanu despre trupul găsit în valiză
Noi dezvăluiri despre cazul Valentinei. Ce ar fi spus Vlad Bălțățeanu despre trupul găsit în valiză
Premiu colosal la Joker! Un jucător a câștigat peste 10 milioane de lei cu 123 de variante
Premiu colosal la Joker! Un jucător a câștigat peste 10 milioane de lei cu 123 de variante
Ultimul gest făcut de Andi înainte de atacul din Bistrița. Ce mesaj ar fi transmis adolescentul
Ultimul gest făcut de Andi înainte de atacul din Bistrița. Ce mesaj ar fi transmis adolescentul
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Călin Georgescu, un nou mesaj-BOMBĂ! Anunțul momentului în România
Gandul.ro
Călin Georgescu, un nou mesaj-BOMBĂ! Anunțul momentului în România
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”
Click.ro
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început”
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Digi 24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
go4it.ro
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Călin Georgescu, un nou mesaj-BOMBĂ! Anunțul momentului în România
Gandul.ro
Călin Georgescu, un nou mesaj-BOMBĂ! Anunțul momentului în România
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.