Vreme de primăvară în România! ANM anunță temperaturi de până la 25 de grade

Românii se mai pot bucura de câteva zile cu temperaturi ridicate, deși luna octombrie se apropie de final. Prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că valorile termice vor urca până la 25 de grade Celsius în anumite zone ale țării, însă acest episod de căldură nu va dura mult.

Deși suntem în a doua jumătate a lunii octombrie, vremea continuă să surprindă prin valorile termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Totuși, schimbările nu vor întârzia să apară, iar diferențele de temperatură de la o zi la alta vor fi resimțite în mai multe regiuni. Meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor privind evoluția vremii, mai ales în zonele în care sunt anunțate precipitații.

Cum va fi vremea în România

Pentru Moldova, meteorologii estimează temperaturi de aproximativ 19 grade până pe 27 octombrie, urmate de valori de circa 15 grade. În Dobrogea, maximele pot ajunge la 20 de grade pe 21 octombrie, apoi vor scădea treptat spre 15 grade la sfârșitul lunii.

În Banat și Crișana, maximele vor crește până pe 21 octombrie, când pot atinge 24-25 de grade. Ulterior, temperaturile vor coborî, ajungând la aproximativ 15-16 grade pe 23 octombrie. În Banat, ploile sunt mai probabile în intervalul 21-27 octombrie.

Vremea va fi plăcută până pe 21 octombrie, după care urmează o scădere a temperaturilor în Transilvania. O ușoară încălzire este posibilă până pe 28 octombrie, însă spre finalul lunii se va răci din nou. Precipitațiile sunt așteptate atât la începutul intervalului, cât și între 22 și 27 octombrie.

În Maramureș, răcirea va fi mai accentuată după 21 octombrie, iar maximele pot coborî până la 13 grade pe 23 octombrie. În zilele următoare, acestea vor oscila între 15 și 19 grade.

În zona Munteniei se pot înregistra 22 de grade pe 21 octombrie, însă spre finalul perioadei maximele vor coborî la 15 grade. În Oltenia, răcirea se va resimți din 23 octombrie, când temperaturile pot ajunge la 16 grade, urmând ca ulterior să crească ușor, înaintea unei noi scăderi.

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