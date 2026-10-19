Prognoza meteo azi, 19 octombrie 2026. . Nici toamna nu mai știe ce vrea! De la 22 de grade la ninsoare, într-o singură zi

Vremea de luni, 19 octombrie 2026, va aduce diferențe importante de temperatură între regiunile României, cu maxime de numai 9 grade în nordul Moldovei și valori de până la 22 de grade în Oltenia. Ploile vor afecta în special estul, centrul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși izolat 20 de litri pe metru pătrat, în timp ce la altitudini de peste 2.200 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În București, temperatura va ajunge la aproximativ 19 grade, însă cerul va avea înnorări și vor apărea ploi slabe.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, începutul săptămânii va aduce o vreme contrastantă, cu diferențe termice semnificative între estul și sud-vestul țării. În centrul, estul și sud-estul României, cerul va fi predominant noros, iar temperaturile din timpul zilei se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade, în timp ce în restul regiunilor valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic.

Ploile vor apărea temporar în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și estul Transilvaniei, unde se vor acumula în general 5–10 litri de apă pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 15–20 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mai reduse și se vor manifesta pe suprafețe restrânse.

Vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea, unde rafalele vor atinge în general 45–60 km/h, dar și în sudul Banatului și vestul Olteniei, unde vitezele pot ajunge la 35–40 km/h. La munte, în special pe crestele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor putea atinge 70–80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 22 de grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 2 și 12 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață, mai ales în zonele în care umiditatea va rămâne ridicată.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale pentru a doua jumătate a lunii octombrie, iar cerul va avea înnorări temporare, cu posibilitatea unor intervale mai luminoase. Ploile vor fi mai probabile în Maramureș, unde se pot semnala precipitații slabe, în timp ce în vestul țării vremea va fi mai stabilă decât în regiunile estice.

În sudul Banatului, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de până la 35–40 km/h, însă acestea nu vor caracteriza întreaga regiune. Diminețile și nopțile vor fi răcoroase, în timp ce după-amiaza temperaturile vor rămâne relativ plăcute pentru această perioadă.

Vremea în sudul și sud-estul României

În Muntenia, vremea va avea evoluții diferite între partea de vest și cea de est a regiunii. În est, cerul va rămâne predominant noros și temporar va ploua, cu acumulări de apă de 5–10 litri pe metru pătrat și izolat cantități mai importante, în timp ce în vest ploile vor fi mai slabe și se vor semnala doar pe arii restrânse.

Temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale ale perioadei în partea centrală și vestică a regiunii, iar în Capitală maxima va ajunge la aproximativ 19 grade. Vântul va sufla în general slab și moderat, fără intensificările puternice prognozate pentru Moldova și Dobrogea.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi regiunea cu cele mai ridicate temperaturi din România, maximele urmând să ajungă local până la 22 de grade, în contrast puternic cu nordul Moldovei, unde termometrele pot indica numai 9 grade.

Cerul va prezenta înnorări temporare, însă probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă decât în estul țării. Izolat sunt posibile ploi slabe, fără ca acestea să afecteze întreaga regiune.

În vestul Olteniei, vântul va avea unele intensificări, cu viteze de până la 35–40 km/h, iar spre seară temperaturile vor începe să scadă. Chiar și așa, sud-vestul țării va beneficia de una dintre cele mai blânde zile ale începutului de săptămână.

Vremea în estul și nord-estul României

Moldova va fi una dintre cele mai reci și mai ploioase regiuni ale țării, cu cer predominant închis și temperaturi diurne sub mediile climatologice. În jumătatea de nord a regiunii, maximele vor coborî izolat până la 9 grade, ceea ce va accentua senzația de vreme rece.

Ploile vor apărea temporar în numeroase localități, iar cantitățile de apă vor ajunge în general la 5–10 litri pe metru pătrat, cu acumulări izolate de peste 15–20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări de 45–60 km/h, astfel că vremea va fi neplăcută în special în zonele expuse, unde rafalele vor accentua senzația de frig.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în special în partea estică, unde cerul va rămâne predominant noros și temporar va ploua. În vestul regiunii, precipitațiile vor fi mai reduse și vor apărea pe suprafețe restrânse, iar temperaturile vor fi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă.

La munte, vremea va căpăta un aspect de început de iarnă, deoarece în Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 2.200 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla puternic în zonele înalte ale Munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h, condiții care pot face dificile deplasările pe traseele montane expuse.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi predominant închisă, cu ploi temporare și temperaturi sub mediile multianuale specifice acestei date. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 5–10 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 15–20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări de 45–60 km/h, inclusiv în zona litoralului, unde rafalele vor accentua senzația de frig și vor face vremea mai puțin favorabilă activităților în aer liber.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi relativ blândă din punct de vedere termic, cu o temperatură maximă de aproximativ 19 grade, valoare apropiată de media climatologică a perioadei. Cerul va avea înnorări, iar trecător sunt așteptate ploi slabe, care vor aduce cantități de apă de aproximativ 3–5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, iar pe timpul nopții temperatura minimă va coborî la 9–10 grade, valori mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Astfel, bucureștenii vor avea parte de o zi tipică de toamnă, cu temperaturi suportabile, dar și cu episoade de ploaie care pot apărea pe parcursul zilei.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca: În orașul din inima Transilvaniei, temperaturile vor urca până la aproximativ 14 grade, iar minima va coborî la 7 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și intervale mai luminoase, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă. Atmosfera va rămâne răcoroasă, mai ales dimineața și seara.

Timișoara: În capitala Banatului, vremea va fi relativ plăcută pentru această perioadă, cu o temperatură maximă de 16 grade și o minimă de 6 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar ploile nu sunt estimate să creeze probleme importante.

Iași: În nord-estul țării, vremea va fi mai rece și mai umedă, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade, în timp ce minima va fi de 10 grade. Cerul va rămâne predominant noros și sunt așteptate ploi, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig.

Craiova: Locuitorii Craiovei vor avea parte de una dintre cele mai blânde zile de luni dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 20 de grade și o minimă de 10 grade. Cerul va fi variabil, cu intervale însorite și probabilitate redusă de precipitații, în concordanță cu vremea mai caldă prognozată pentru Oltenia.

Constanța: Pe litoralul Mării Negre, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 17 grade, iar minima va fi de 13 grade. Cerul va avea înnorări, iar în Dobrogea sunt prognozate ploi temporare și intensificări ale vântului, care pot atinge 45–60 km/h, accentuând senzația de răcoare.

Brașov: În orașul de la poalele Tâmpei, vremea va fi rece, cu o maximă de aproximativ 12 grade și o minimă de 9 grade. Cerul va avea înnorări, iar în zona montană înaltă sunt posibile precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 2.200 de metri.

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