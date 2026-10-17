Prima prognoză Accuweather pentru iarna 2026/2027, în România. Pe ce dată vin ninsorile în București

Prima prognoză Accuweather pentru iarna 2026/2027, în România. Pe ce dată vin ninsorile în București
Când încep ninsorile în București
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Bucureștenii ar putea avea parte de prima ninsoare din luna decembrie la jumătatea lunii, potrivit prognozei meteo prezentate pentru ultima lună a anului 2026. Temperaturile vor scădea treptat, iar vremea va deveni mai rece, cu minime negative în mai multe zile.

După o perioadă în care temperaturile vor scădea treptat, luna decembrie ar putea aduce primele semne clare că iarna își intră în drepturi în București. Valorile termice vor coborî sub zero grade în mai multe zile, iar precipitațiile ar putea fi însoțite de ninsoare, spre bucuria celor care așteaptă să vadă Capitala acoperită de zăpadă.

Conform prognozei Accuweather, 14 decembrie 2026 este ziua în care sunt așteptați primii fulgi de zăpadă în Capitală. Pentru această dată, temperatura maximă indicată este de 2 grade Celsius, în timp ce minima ar putea coborî până la -5 grade Celsius. Simbolul meteo sugerează precipitații sub formă de ninsoare.

În zilele dinaintea acestui episod, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de aproximativ 1-8 grade Celsius și minime care pot ajunge la -5 grade Celsius. După 14 decembrie, valorile termice vor rămâne reduse, însă prognoza indică și intervale cu soare sau cer parțial noros.

Spre finalul lunii, temperaturile maxime ar putea ajunge din nou la 6-7 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî, în anumite zile, sub pragul de îngheț. Un alt episod cu precipitații mixte apare în prognoză pe 29 decembrie.

Sursa foto: Accuweather

Cum va fi vremea în București

Vremea în București va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în weekendul 17-18 octombrie 2026. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi înnorat, iar ploile slabe își pot face apariția, în special în orele serii. Cantitățile de apă estimate sunt reduse, de aproximativ 1-3 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade Celsius. În primele ore ale zilei, bucureștenii ar putea avea parte și de ceață, astfel că vizibilitatea ar putea fi redusă temporar.

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