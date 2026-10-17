MAE a emis atenționare de călătorie după ce s-a emis cod roșu. Ce trebuie să știe românii care merg în Istanbul

MAE a emis atenționare de călătorie după ce s-a emis cod roșu. Ce trebuie să știe românii care merg în Istanbul
Istanbul/ sursa foto: Facebook
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În ultimele zile, în Istanbul a plouat torențial. Străzile au fost inundate, iar vremea rea continuă și în următoarea perioadă. Tocmai din acest motiv, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie și vine cu recomandări importante. 

Autoritățile din Turcia au emis un cod roșu de vreme rea. Avertizarea este valabilă în intervalul sâmbătă, 17 octombrie – duminică, 18 octombrie. În aceste zile sunt așteptate ploi torențiale și vânt puternic. Fenomenele pot provoca din nou inundații, aluncări de teren, blocaje rutiere, întreruperi ale transportului în comun, dar și traficul aerian ar putea fi afectat serios. Ministerul Afacerilor Externe a emis atenționare de călătorie și le recomandă cetățenilor români să evite deplasările.

Cod roșu de vreme rea în Istanbul

Istanbul/ sursa foto: Facebook

Istanbul/ sursa foto: Facebook

Miercuri, 14 octombrie și joi, 15 octombrie, străzile din Istanbul au fost paralizate. Ploile abundente au făcut ravagii și au provocat inundații semnificative. Autoritățile și localnicii abia au putut face față, iar acum urmează un nou val de vreme rea. Este una dintre cele mai puternice ploi din ultimele decenii. Astfel, începând de sâmbătă, 17 octombrie și duminică 18 octombrie, meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și vânt puternic. Și de această dată ar putea apărea inundații, alunecări de teren, blocaje rutiere, inclusiv modificarea programului transportului în comun.

Dacă vorbim de traficul aerian, pot exista perturbări pe cele două aeroporturi din Istanbul. De asemenea, cei care au zboruri sunt sfătuiți să verifice din timp statusul cursei, la compania aeriană sau pe site-urile Aeroportului Internațional Istanbul și Aeroportului Internațional Sabiha Gökçen. Avertizarea a fost emisă de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD). Totodată, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor aflați acolo să asculte instrucțiunile autorităților și să evite deplasările care nu sunt necesare în zona metropolitană a Istanbulului.

Ploile au făcut ravagii în Istanbul

În urma inundațiilor, cel puțin trei persoane au murit, între care un băiat de 14 ani care a fost electrocutat într-o baltă. Pe de altă parte, patru persoane au fost date dispărute, potrivit guvernatorului Istanbulului. Peste 2.700 de oameni care au rămas blocați de ape au fost evacuați.

Școlile au fost închise, iar motocicletele au fost interzise în trafic. De asemenea, 51 de zboruri au fost redirecționate pe alte aeroporturi de la Aeroportul Istanbul și alte 19 au fost anulate.

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