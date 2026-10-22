Orașele din România în care vin ninsorile din 31 octombrie. Prognoza meteorologilor Accuweather: Ninge 3 zile și 3 nopți

Orașele din România în care vin ninsorile din 31 octombrie. Prognoza meteorologilor Accuweather: Ninge 3 zile și 3 nopți
Ninsoare/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Toamna și-a intrat în drepturi, iar în unele zone din țară, iarna începe deja să-și facă simțită prezența. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat că, la finalul lunii octombrie sunt așteptate ninsori. Aceștia au spus care sunt orașele vizate. 

Potrivit meteorologilor Accuweather, începând cu 31 octombrie, va ninge în România. Specialiștii au anunțat că în orașele și localitățile montane situate la altitudini de peste 1.000 de metri, sunt așteptate ninsori în mai multe zile și nopți. Minima de pe timpul nopții va fi cu minus, iar temperaturile din cursul zilelor vor fi cele obișnuite pentru acea perioadă.

Orașele din România în care vin ninsorile din 31 octombrie

Finalul lunii octombrie vine cu surprize din punct de vedere meteorologic. În orașele și localitățile din zonele montane, la înălțimi de peste 1.000 de metri, ninsorile își vor face simțite prezența. Conform prognozei actualizate a meteorologilor Accuweather, în Predeal, de exemplu, localnicii se vor bucura de o ninsoare în toată regula, începând cu 31 octombrie.

Prognoză meteo/ sursa foto: Accuweather

Prognoză meteo/ sursa foto: Accuweather

În data de 25 octombrie, maxima va fi de 10 grade Celsius, în timp ce minima nu va depăși 4 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, fără precipitații. De luni, 26 octombrie, lucrurile se schimbă radical. Valorile termice vor fi aceleași ca în ziua precedentă, însă va ploua semnificativ.

Vremea se va menține la fel, dar temperaturile vor fi în ușoară scădere, astfel că maxima va fi de 5 grade Celsius, iar minima de doar 2 grade Celsius. Marți, 27 octombrie, va ploua în continuare, iar pe timpul zilei se vor înregistra 8 grade Celsius, în timp ce noaptea vor fi 2 grade Celsius.

Următoarele zile, joi și vineri, precipitațiile vor lipsi în Predeal, însă doar pe moment și asta pentru că următoarea zi, sâmbătă, 31 octombrie, iarna își intră în drepturi: ninsoare și maximă de 6 grade Celsius, dar și o minimă de 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea în noiembrie la Predeal

Prognoză meteo/ sursa foto: Accuweather

Prognoză meteo/ sursa foto: Accuweather

Ninsorile continuă și pe 1 și 2 noiembrie. Valorile termice înregistrate vor fi de 6 și 4 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima va fi de 0, respectiv -1 grad Celsius. Așadar, va ninge trei zile consecutiv la Predeal, dar și în alte zone montane.

Ulterior, vremea se menține cu cer noros, iar pe alocuri va ieși soarele. Maximele vor ajunge la 6 grade Celsius pe 1 noiembrie și la 4 grade pe 2 noiembrie, în timp ce minimele vor fi de 0, respectiv -1 grad Celsius. Ninsorile nu se opresc aici, astfel că în data de 13 noiembrie, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și ninsoare.

VEZI ȘI: Avertizare ANM: grindină și rafale de vânt de 70 km/h în România. Care sunt zonele vizate

Prognoza meteo azi, 22 octombrie 2026. Schimbare de vreme în România, chiar înainte de weekend! Unde plouă puternic și ce regiuni scapă de răcire

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Românii care vor scăpa de impozitul pe mașină. Un nou proiect de lege se discută în Parlament
Românii care vor scăpa de impozitul pe mașină. Un nou proiect de lege se discută în Parlament
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – S.C. Popești Leordeni, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 11:00
Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt. Ce spun experții în nutriție din România
Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt. Ce spun experții în nutriție din România
După atacurile din Bistrița și Pitești, un nou incident în Timișoara! Un elev de 13 ani a mers cu un cuțit în sala de clasă
După atacurile din Bistrița și Pitești, un nou incident în Timișoara! Un elev de 13 ani a mers cu un cuțit în sala de clasă
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.