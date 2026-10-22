Orașele din România în care vin ninsorile din 31 octombrie. Prognoza meteorologilor Accuweather: Ninge 3 zile și 3 nopți

Toamna și-a intrat în drepturi, iar în unele zone din țară, iarna începe deja să-și facă simțită prezența. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat că, la finalul lunii octombrie sunt așteptate ninsori. Aceștia au spus care sunt orașele vizate.

Potrivit meteorologilor Accuweather, începând cu 31 octombrie, va ninge în România. Specialiștii au anunțat că în orașele și localitățile montane situate la altitudini de peste 1.000 de metri, sunt așteptate ninsori în mai multe zile și nopți. Minima de pe timpul nopții va fi cu minus, iar temperaturile din cursul zilelor vor fi cele obișnuite pentru acea perioadă.

Orașele din România în care vin ninsorile din 31 octombrie

Finalul lunii octombrie vine cu surprize din punct de vedere meteorologic. În orașele și localitățile din zonele montane, la înălțimi de peste 1.000 de metri, ninsorile își vor face simțite prezența. Conform prognozei actualizate a meteorologilor Accuweather, în Predeal, de exemplu, localnicii se vor bucura de o ninsoare în toată regula, începând cu 31 octombrie.

În data de 25 octombrie, maxima va fi de 10 grade Celsius, în timp ce minima nu va depăși 4 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, fără precipitații. De luni, 26 octombrie, lucrurile se schimbă radical. Valorile termice vor fi aceleași ca în ziua precedentă, însă va ploua semnificativ.

Vremea se va menține la fel, dar temperaturile vor fi în ușoară scădere, astfel că maxima va fi de 5 grade Celsius, iar minima de doar 2 grade Celsius. Marți, 27 octombrie, va ploua în continuare, iar pe timpul zilei se vor înregistra 8 grade Celsius, în timp ce noaptea vor fi 2 grade Celsius.

Următoarele zile, joi și vineri, precipitațiile vor lipsi în Predeal, însă doar pe moment și asta pentru că următoarea zi, sâmbătă, 31 octombrie, iarna își intră în drepturi: ninsoare și maximă de 6 grade Celsius, dar și o minimă de 1 grad Celsius.

Cum va fi vremea în noiembrie la Predeal

Ninsorile continuă și pe 1 și 2 noiembrie. Valorile termice înregistrate vor fi de 6 și 4 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima va fi de 0, respectiv -1 grad Celsius. Așadar, va ninge trei zile consecutiv la Predeal, dar și în alte zone montane.

Ulterior, vremea se menține cu cer noros, iar pe alocuri va ieși soarele. Maximele vor ajunge la 6 grade Celsius pe 1 noiembrie și la 4 grade pe 2 noiembrie, în timp ce minimele vor fi de 0, respectiv -1 grad Celsius. Ninsorile nu se opresc aici, astfel că în data de 13 noiembrie, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și ninsoare.

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