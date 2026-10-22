Prognoza meteo azi, 22 octombrie 2026. Schimbare de vreme în România, chiar înainte de weekend! Unde plouă puternic și ce regiuni scapă de răcire

Vremea din România se schimbă joi, când temperaturile vor începe să scadă în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor cuprinde numeroase regiuni. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor putea acumula local până la 15–20 de litri pe metru pătrat. La munte, vremea va deveni și mai dificilă, deoarece vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor apărea lapovița și ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade Celsius, în timp ce Capitala va avea parte de o zi relativ caldă, dar cu înnorări și ploi temporare.

Vremea în România

Joi, 22 octombrie, vremea va deveni mai răcoroasă în cea mai mare parte a României, pe fondul extinderii precipitațiilor și al înnorărilor persistente. Excepție vor face regiunile estice și sud-estice, unde temperaturile nu vor urma aceeași tendință de scădere, iar valorile termice se vor menține relativ ridicate pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea temporar pe arii relativ extinse, cu acumulări de apă cuprinse, în general, între 4 și 10 litri pe metru pătrat. În anumite zone, în special la munte și în regiunile sudice, cantitățile de precipitații vor putea ajunge la 15–20 de litri pe metru pătrat, ceea ce va accentua caracterul umed și instabil al vremii.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă va prezenta intensificări locale în estul și sud-vestul țării, unde rafalele vor putea atinge 40–50 km/h. În zona montană, vântul va deveni mai puternic, cu viteze de 70–90 km/h, în special la altitudini ridicate.

Temperaturile maxime vor varia între 14 grade Celsius în nordul Moldovei, nordul Olteniei și Maramureș și 23 de grade în Lunca Dunării, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 5 grade în Banat și 15 grade pe litoral. La începutul intervalului, în unele zone din centru, sud și est, vor exista condiții de ceață.

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi mai răcoroasă decât în intervalul precedent, iar cerul va rămâne predominant noros, cu ploi temporare și perioade în care atmosfera va avea un aspect tipic de toamnă. În Maramureș, temperaturile maxime vor coborî spre 14 grade Celsius, regiunea numărându-se printre cele mai răcoroase zone ale țării.

În Crișana și Banat, valorile termice vor fi în scădere, însă temperaturile vor varia în funcție de particularitățile locale. Ploile vor apărea pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 4 și 10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul nopții temperaturile vor scădea, cele mai reduse minime fiind prognozate în Banat, unde termometrele vor indica aproximativ 5 grade Celsius. În zonele nordice, atmosfera va rămâne răcoroasă și umedă, cu înnorări persistente și intervale de precipitații.

Vremea în sudul și sud-estul României

În sudul și sud-estul țării, vremea va rămâne relativ caldă pentru a doua jumătate a lunii octombrie, chiar dacă cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea temporar. În Muntenia, temperaturile maxime se vor apropia de 20 de grade Celsius în numeroase zone, în timp ce în Lunca Dunării se vor putea înregistra până la 23 de grade, cele mai ridicate valori prognozate la nivel național.

Precipitațiile vor fi prezente pe arii relativ extinse, iar local cantitățile de apă vor putea ajunge la 15–20 de litri pe metru pătrat. Perioadele cu ploaie vor alterna cu intervale în care cerul va rămâne acoperit de nori, fără precipitații semnificative.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale, iar dimineața vor exista condiții de ceață pe arii restrânse. Deși temperaturile vor fi mai ridicate decât în regiunile nordice și centrale, umezeala și lipsa soarelui vor contribui la o atmosferă schimbătoare.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia se va afla printre regiunile în care răcirea va fi mai evidentă, în special în partea de nord, unde temperaturile maxime vor coborî spre 14 grade Celsius. În zonele joase din apropierea Dunării, valorile termice vor fi mai ridicate, însă cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor apărea temporar.

Precipitațiile vor putea fi mai consistente în anumite zone, în condițiile în care regiunile sudice se numără printre cele cu probabilitate mai mare de acumulări de 15–20 de litri pe metru pătrat. În rest, cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 4 și 10 litri pe metru pătrat.

Vântul va prezenta intensificări locale în sud-vestul țării, cu viteze de 40–50 km/h, ceea ce va accentua senzația de răcoare, mai ales în perioadele cu precipitații. În timpul nopții, temperaturile vor continua să scadă, iar atmosfera va rămâne umedă și închisă.

Vremea în estul și nord-estul României

În Moldova, vremea va fi caracterizată de înnorări persistente și ploi temporare, însă temperaturile nu vor înregistra aceeași scădere ca în majoritatea celorlalte regiuni. În nordul Moldovei, maximele vor coborî până la aproximativ 14 grade Celsius, în timp ce în zonele centrale și sudice valorile termice vor fi mai ridicate.

Ploile vor apărea pe arii relativ extinse, cu acumulări de apă cuprinse, în general, între 4 și 10 litri pe metru pătrat, iar vântul va prezenta intensificări locale, în special în zonele joase din estul țării, unde rafalele vor putea atinge 40–50 km/h.

La începutul intervalului, în unele zone vor exista condiții de ceață, ceea ce poate reduce temporar vizibilitatea. Pe parcursul zilei, cerul va rămâne predominant noros, iar vremea va fi schimbătoare, cu perioade de ploaie și intensificări ale vântului.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, vremea va deveni mai răcoroasă decât în intervalul precedent, cu cer predominant noros și ploi temporare. Temperaturile vor fi în scădere, iar dimineața vor exista condiții de ceață pe arii restrânse, în special în zonele joase și depresionare.

În zona montană, condițiile meteorologice vor fi mai dificile, deoarece precipitațiile vor fi mai consistente, iar vântul va sufla cu putere, mai ales la altitudini ridicate. Cantitățile de apă vor putea ajunge local la 15–20 de litri pe metru pătrat, în timp ce rafalele vor atinge izolat 70–90 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, ceea ce va aduce condiții specifice sezonului rece în zona înaltă a munților.

Turiștii care intenționează să parcurgă trasee montane trebuie să țină cont de vântul puternic, precipitații și vizibilitatea posibil redusă, mai ales pe crestele expuse.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea, temperaturile se vor menține relativ ridicate comparativ cu alte regiuni ale țării, deoarece estul și sud-estul României fac excepție de la tendința generală de răcire. Cu toate acestea, cerul va avea înnorări persistente, iar ploile vor apărea temporar și în această parte a țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în estul teritoriului, unde vitezele pot ajunge la 40–50 km/h. În aceste condiții, vremea va fi umedă și uneori vântoasă, chiar dacă temperaturile nu vor coborî la fel de mult ca în regiunile nordice.

Pe litoral, nopțile vor rămâne mai blânde decât în interiorul țării, temperaturile minime urmând să se situeze în jurul valorii de 15 grade Celsius, cea mai ridicată minimă indicată în prognoza națională.

Vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne caldă pentru această perioadă a anului, însă cerul va avea înnorări, iar ploile vor apărea temporar pe parcursul intervalului. Potrivit prognozei ANM, temperatura maximă se va situa între 19 și 21 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî la valori cuprinse între 8 și 10 grade.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 3–7 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante indicate în prognoza pentru municipiul București.

Dimineața vor exista condiții de ceață, ceea ce poate afecta temporar vizibilitatea în trafic, în special în zonele periferice și în apropierea spațiilor deschise.

Chiar dacă temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru a doua jumătate a lunii octombrie, bucureștenii trebuie să se aștepte la o zi cu atmosferă închisă și perioade de ploaie.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, joi, 22 octombrie, vremea va fi răcoroasă și ploioasă, cu o temperatură maximă estimată la 13 grade Celsius și o minimă de aproximativ 7 grade. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor apărea în mai multe intervale ale zilei, pe fondul răcirii care va afecta centrul și nord-vestul țării.

Timișoara

În Timișoara, temperatura maximă este estimată la 21 de grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî la aproximativ 11 grade. Deși valorile termice vor rămâne mai ridicate decât în alte orașe din vestul și centrul României, cerul va avea înnorări, iar vremea va fi schimbătoare, cu posibilitatea apariției precipitațiilor.

Iași

La Iași, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va fi de 12 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea temporar, în timp ce vântul va putea prezenta intensificări locale, în concordanță cu evoluția meteorologică din estul țării.

Craiova

În Craiova, vremea va fi mai răcoroasă, cu o temperatură maximă estimată la 15 grade Celsius și o minimă de aproximativ 11 grade. Cerul va fi acoperit de nori, iar ploile vor putea fi moderate, în condițiile în care Oltenia se numără printre regiunile afectate de răcire și de precipitații mai consistente.

Constanța

La Constanța, temperatura maximă va fi de aproximativ 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî la 15 grade. Vremea va fi relativ blândă din punct de vedere termic, însă cerul va avea înnorări, iar vântul va putea prezenta intensificări, mai ales în zonele expuse de pe litoral.

Brașov

În Brașov, temperatura maximă este estimată la 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi de aproximativ 9 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea temporar, în timp ce în zonele montane înalte din apropiere condițiile meteorologice vor fi mai dificile, cu vânt puternic și precipitații mixte la altitudini mari.

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