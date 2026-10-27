Două cutremure au avut loc în România marți dimineață! În ce orașe s-au simțit

Două cutremure au avut loc în România marți dimineață! În ce orașe s-au simțit
România, lovită de două seisme
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Două cutremure au fost înregistrate marți dimineață în zona Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Specialiștii au precizat că seismele s-au produs la adâncimi diferite. Primul cutremur a avut loc la 79,5 kilometri, iar cel de-al doilea la 120,2 kilometri sub suprafața terestră.

Primul seism a fost înregistrat în timpul nopții, la ora 01:53:55, în regiunea seismică Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2,3 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri, fiind încadrat în categoria mișcărilor seismice de intensitate redusă.

Cutremurele s-au resimțit în mai multe zone

Potrivit specialiștilor, epicentrul primului cutremur s-a aflat la distanțe relativ mici de mai multe localități importante. Seismul s-a produs la aproximativ 45 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău și 67 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. De asemenea, zona epicentrală se află la circa 77 de kilometri est de Brașov.

Cel de-al doilea cutremur a fost raportat marți dimineață, la ora 05:42:56, în aceeași regiune seismică din județul Vrancea. Mișcarea tectonică a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la 79,5 kilometri adâncime, fiind mai puternică decât seismul înregistrat în cursul nopții.

Două cutremure s-au produs în România, marți dimineață

În ceea ce privește localitățile din apropierea epicentrului, acesta s-a aflat la 48 de kilometri sud de Focșani și la 62 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. De asemenea, cutremurul s-a produs la o distanță de aproximativ 69 de kilometri sud de Buzău, 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs în urmă cu peste o săptămână în zona seismică Vrancea, pe raza județului Buzău. Mișcarea tectonică a fost suficient de puternică pentru a fi resimțită inclusiv în Capitală. Seismul a avut loc luni, 19 septembrie, și a fost resimțit și dincolo de granițele României.

Undele seismice au ajuns până în Republica Moldova

Potrivit informațiilor publicate de presa din Republica Moldova, undele seismice au ajuns și în Republica Moldova și Ucraina. Primele estimări ale Centrului Seismologic Euro-Mediteranean au indicat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri.

Specialiștii au precizat că valorile inițiale privind magnitudinea și adâncimea sunt provizorii. Acestea pot suferi modificări pe măsură ce sunt analizate datele seismologice și sunt disponibile informații suplimentare despre cutremur.

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