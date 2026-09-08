Prognoza meteo azi, 8 septembrie 2026. Vreme de plajă în septembrie! Regiunile în care termometrele urcă la 32 de grade și soarele face legea

Vremea va fi în general frumoasă marți, 8 septembrie, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Vestul și sud-vestul României vor avea parte de o zi călduroasă pentru această perioadă, cu maxime care vor ajunge la 32 de grade în sudul Crișanei, Banat și în vestul și sudul Olteniei. În schimb, diminețile și nopțile vor deveni răcoroase în zonele depresionare din Carpații Orientali, unde temperaturile pot coborî până la numai 3–5 grade. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu 28–30 de grade la amiază.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea se va menține frumoasă în cea mai mare parte a României și va deveni călduroasă în regiunile vestice și sud-vestice. Cerul va fi predominant senin, cu excepția primei părți a zilei, când în regiunile sudice vor exista temporar mai mulți nori. Nu sunt anunțate însă fenomene meteorologice importante.

Vântul va sufla în general slab și moderat. Temperaturile maxime vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și 32 de grade în sudul Crișanei, Banat, precum și în vestul și sudul Olteniei.

Noaptea va scoate însă în evidență diferențe termice foarte mari între regiunile țării. Minimele vor coborî până la 3–5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în dealurile vestice se vor menține la 20–21 de grade.

Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, vor exista condiții de ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În vestul României se va simți cel mai bine încălzirea vremii. Banatul și sudul Crișanei vor avea parte de temperaturi ridicate, iar local maximele vor atinge 31–32 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va rămâne slab până la moderat. În zonele de deal din vest, noaptea va fi neobișnuit de blândă comparativ cu depresiunile intramontane, cu minime care pot ajunge la 20–21 de grade.

În nord-vest, temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27–30 de grade, cu vreme stabilă și mult soare.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, ziua va începe cu un cer variabil, însă norii se vor risipi treptat, iar ulterior cerul va deveni mai mult senin.

Temperaturile vor fi plăcute spre ridicate pentru începutul lunii septembrie, cu maxime care se vor situa în general între 27 și 31 de grade, cele mai ridicate valori fiind posibile în vestul și sud-vestul regiunii.

Vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va rămâne stabilă, fără fenomene semnificative.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. În vestul și sudul regiunii, temperaturile maxime vor urca până la 31–32 de grade, astfel că după-amiaza va avea mai degrabă aspect de vară decât de început de toamnă. În prima parte a zilei cerul poate fi variabil, după care soarele va domina. Vântul va fi slab până la moderat.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea, însă în zonele joase minimele vor rămâne considerabil mai ridicate decât în depresiunile montane.

Vremea în est și nord-est

În Moldova vremea va fi frumoasă, dar ceva mai răcoroasă decât în vestul și sud-vestul țării. În Podișul Moldovei, maximele pot coborî până în jurul valorii de 23 de grade, în timp ce în zonele mai joase și mai sudice ale regiunii se pot atinge aproximativ 25–28 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Spre dimineață, izolat, pot apărea condiții de ceață.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea parte de una dintre cele mai mari amplitudini termice ale zilei. După-amiaza, temperaturile vor ajunge în general la 23–28 de grade, cele mai scăzute maxime fiind așteptate în estul Transilvaniei.

Noaptea însă va fi rece în depresiunile Carpaților Orientali. Aici, termometrele pot indica doar 3–5 grade, în contrast puternic cu temperaturile de peste 30 de grade din vestul și sud-vestul României în timpul zilei.

Cerul va fi predominant senin, iar în orele dimineții și ale nopții, izolat, se poate forma ceață.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil la începutul intervalului și mai mult senin ulterior, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 25–28 de grade, cu valori ceva mai temperate în apropierea litoralului datorită influenței Mării Negre.

Noaptea va rămâne relativ blândă pe litoral comparativ cu interiorul țării.

Vremea în București

În Capitală, marți va fi frumos și cald. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, după care va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat și nu sunt anunțate fenomene meteorologice importante.

Temperatura maximă va ajunge la 28–30 de grade, iar minima nopții se va situa între 12 și 15 grade.

Prin urmare, Bucureștiul va avea o după-amiază caldă și însorită, urmată de o noapte considerabil mai răcoroasă.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi frumoasă, cu mult soare și o maximă estimată în jurul valorilor de 26–28 de grade. Noaptea, temperatura poate coborî spre 9–12 grade.

La Timișoara va fi una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe, cu aproximativ 30–32 de grade la amiază. Minima se va situa în jurul valorilor de 16–19 grade.

În Iași, temperaturile vor fi mai temperate, cu o maximă de aproximativ 24–26 de grade și o minimă de 10–13 grade.

La Craiova, atmosfera va rămâne aproape estivală. Maxima poate ajunge la 30–32 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorilor de 14–17 grade.

La Constanța, influența Mării Negre va ține temperaturile ceva mai jos, cu aproximativ 25–27 de grade în timpul zilei și 17–19 grade noaptea.

În Brașov, ziua va fi plăcută, dar mai răcoroasă decât în sud și vest, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade. Noaptea, temperatura poate coborî spre 7–10 grade.

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