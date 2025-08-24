Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii, la nunta ispitei Lala! Imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz

Larisa Mârtan, cunoscută de public drept „Ispita Lala”, a trăit una dintre cele mai importante zile din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ales să îmbine două evenimente emoționante, cununia cu Radu, bărbatul care i-a cucerit inima, și botezul fetiței lor. Alături de ei au fost Anamaria Vaida și Claudiu, cel mai recent cuplu.

Zi de sărbătoare dublă pentru Larisa Mârtan, cunoscută drept „Ispita Lala”! Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a unit destinul cu iubitul ei, Radu, chiar în aceeași zi în care cei doi și-au creștinat fetița. Mireasa a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, de tip prințesă, care a pus în valoare emoția și eleganța momentului.

La eveniment au fost prezente și câteva dintre fostele sale colege din cadrul emisiunii, precum Mădălina Maricuț și Maria Tebieș, dar și Anamaria Vaida care a fost alături de Claudiu, bărbatul pe care l-a ispitit pe parcursul show-ului.

Deși au plecat separat, Claudiu și fosta lui parteneră, Simona, și-au mai acordat o șansă afară, însă iubirea lor nu a durat prea mult timp. Ulterior, bărbatul a început să vorbească cu Anamaria Vaida și lucrurile dintre ei au devenit mai serioase. În prezent, ei formează un cuplu de câteva zile, însă preferă să fie discreți cu viața lor personală.

Cei doi au o relație la distanță, Anamaria locuind în Cluj-Napoca, iar Claudiu în București. Pentru nunta fostei ispite Lala, ei au mers împreună și au ieșit în evidență datorită ținutelor pe care le-au ales. Ambii au purtat negru și au arătat cât de bine se potrivesc.

Ce spunea Claudiu înainte de relația cu Anamaria Vaida

Cu toate că a păstrat legătura cu Anamaria Vaida chiar și după terminarea filmărilor din Thailanda, Claudiu a preferat să încheie relația cu Simona, înainte de a da șansa unei noi iubiri.

”Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, a spus Claudiu.

