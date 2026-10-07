Mircea Badea, atac direct la Flavia după ce și-a făcut a treia rinoplastie: ”Nu există operație pentru asta”

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Flavia a trecut recent printr-o intervenție estetică la nivelul nasului, iar la aproape trei săptămâni de la operație a decis să le arate urmăritorilor săi cum arată rezultatul. Vedeta a publicat imagini în care le-a prezentat fanilor evoluția după intervenție, însă atenția nu s-a concentrat exclusiv asupra aspectului fizic. O greșeală gramaticală strecurată în mesajul său a ajuns rapid în atenția lui Mircea Badea.

Cunoscut pentru faptul că este extrem de atent la modul în care sunt folosite cuvintele și pentru reacțiile sale ironice atunci când observă greșeli de exprimare, prezentatorul nu a trecut nici de această dată peste eroarea făcută de Flavia. Într-o postare distribuită în mediul online, Mircea Badea a punctat formularea folosită de aceasta și a transformat momentul într-un nou prilej de ironie.

Greșeala gramaticală care nu i-a scăpat prezentatorului

Totul a pornit de la o formulare aparent banală. Flavia a vrut să le transmită urmăritorilor că au trecut 21 de zile de la operația la nas și le-a arătat cum se prezintă zona după intervenție. În loc să spună însă „douăzeci și una de zile”, aceasta a folosit forma „douăzeci și unu de zile”.

Pentru cei mai mulți dintre cei care au urmărit videoclipul, detaliul ar fi putut trece neobservat, însă nu și pentru Mircea Badea. Prezentatorul a sesizat imediat problema și a atras atenția asupra acordului numeralului cu substantivul feminin „zile”.

Mesajul publicat de Mircea Badea/foto: social media

„Cum arată nasul? Problema e că zice „douăzeci și unu de zile”. Și nu există operație pentru asta”, a transmis Mircea Badea.

În cazul numeralelor compuse care exprimă numere precum 21, 31 sau 41, forma corectă este „douăzeci și una de zile”, deoarece substantivul „zi” este de gen feminin. Astfel, formularea folosită de Flavia a devenit rapid subiect de ironie pentru Mircea Badea.

Momentul este cu atât mai interesant cu cât Flavia își dorea, cel mai probabil, să ofere urmăritorilor informații despre procesul de recuperare după operația estetică. La 21 de zile de la intervenție, aceasta a decis să vorbească despre felul în care arată nasul și despre schimbările observate după procedură.

Nu este pentru prima dată când Mircea Badea se oprește asupra unor astfel de detalii. Prezentatorul este cunoscut pentru atenția pe care o acordă limbii române și pentru faptul că nu ezită să sancționeze public greșelile gramaticale pe care le întâlnește în mediul online sau în aparițiile publice ale unor persoane cunoscute.

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