Fiica și fiul lui Cristian Popescu Piedone, la poarta penitenciarului alături de susținători. Cum așteaptă eliberarea. „Fericire maximă” VIDEO

Pe data de 21 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea lui Cristian Popescu Piedone. În jurul orei 14:00, la doar câteva ore după ce magistrații au luat decizia definitivă, zeci de susținători s-au strâns în fața Penitenciarului Jilava. Copiii săi, Vlad (33 de ani) și Ana Maria (29 de ani), au venit imediat pentru a-l întâmpina pe tatăl lor, în momentul în care va ieși din spatele gratiilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile și imagini exclusive.

Mai sunt doar câteva momente până când Cristian Popescu Piedone va ieși din arestul în care a stat aproape un an pentru Dosarul „Colectiv”. Fiica sa, Ana Maria, și-a spus bucuria chiar în fața penitenciarului:

„Fericire maximă, entuziasm, suntem fără cuvinte. Cel mai important e să ajungă acasă și vom vedea pașii următori care vor urma. Cel mai important e ca el să iasă acum de aici și să meargă acasă. Îl așteaptă micuții, îl așteaptă toată lumea, sunt entuziasmați, aleargă de colo colo, toată lumea îl așteaptă cu brațele deschise. El este un om care se adaptează în orice situație și se mulează pe absolut orice situație.

Vizitele noastre au fost strict să vorbim despre familie, nu să vorbim despre cum arată penitenciarul, să vorbim despre condiții. El este prieten cu toată lumea, este iubit de toată lumea și aici, și afară, și oriunde ar marge. El știe să se facă plăcut. Vă dați seama că speranță există în fiecare om, chiar dacă e mai îndoielnic, atâta timp cât ți s-a făcut dreptate, un an și două luni ai stat nevinovat în închisoare… nu ai cum să fii deschis spre o realizare mare astăzi. Dar se pare că fericirea lui e la fel de mare ca a noastră”

Vlad Piedone, primele declarații după ce Cristian Popescu Piedone a primit decizia finală

În toată perioada în care tatăl său a fost închis, Vlad Piedone i-a susținut nevinovăția. Acum, când a venit ziua eliberării, și-a recăpătat încrederea în sistemul judiciar din România. Fiul fostului edil a numărat zilele de când părintele lui a stat în spatele gratiilor și acum abia așteaptă să-l vadă liber. Mai mult decât atât, a anunțat chiar că este posibil să dorească să-și reia funcția de la Sectorul 5 din Capitală.

„Un an, o lună și opt zile, exact atât a fost în spatele gratiilor. Nu am apucat să vorbesc cu el (Cristian Popescu Pieone, n.r.), așteptăm să iasă pe această ușă a penitenciarului. Nici nu îmi imaginez ce e în sufletul lui, după ce a stat un an, o lună și opt zile în penitenciar nevinovat. Așteptăm să iasă. Am avut încredere tot timpul, doar în Dumnezeu și Dumnezeu a făcut dreptate. În sfârșit, am văzut că și în România există judecători care pot judeca drept.

După cum știți, tatăl meu este un om surpriză. Viața, tot timpul pentru el, a fost o surpriză. Acum o jumătate de oră în penitenciar, peste jumătate de oră, acasă. După 8 ani de chin, este liber să facă ce vrea el. este o persoană puternică, face față oricărei situații, tot timpul a mers cu capul sus, indiferent unde a mers, iar legat de viața din penitenciar, știind că este nevinonat, el și-a strigat în fiecare zi nevinovăția”, a spus Vlad Piedone.

Fostul edil al Sectorului 5 a stat mai bine de un an în spatele gratiilor

În luna mai a anului 2022, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și legături cu eliberarea autorităților de funcționare pentru clubul Colectiv. Inițial, Tribunalul București stabilise un termen de 8 ani și șase luni de închisoare.

Sentința a venit la aproape 7 ani de la tragedia de la clubul din București în care au murit 65 de oameni și zeci de tineri au rămas marcați pe viață atât psihic, cât și fizic, prin arsurile produse de flăcările din club.

Din sentința totală, fostul edil a săvârșit, după decizia luată pe data de 21 iunie de către Înalta Curte de Casație și Justiție, doar un an, o lună și 8 zile de închisoare.