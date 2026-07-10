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Iustina Loghin, în centrul unei întâmplări bizare. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 11:00
Iustina Loghin, în centrul unei întâmplări bizare. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii
Ce i s-a întâmplat ustinei Loghin / Sursa foto: Social media
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După participarea la Insula Iubirii, Iustina Loghin a rămas în atenția publicului și a continuat să fie urmărită de mii de persoane pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața de familie. În ultima perioadă, fosta concurentă le-a povestit fanilor despre o întâmplare neașteptată care a pus-o pe gânduri.

Însărcinată cu cel de-al doilea copil, Iustina Loghin a mărturisit că a avut o stare de rău imediat după ce a petrecut doar câteva minute în aer liber. Ea a explicat că, la scurt timp după ce s-a întors în casă, a fost „lovită” de o durere puternică de cap, motiv pentru care s-a întrebat dacă disconfortul ar putea avea legătură cu ceva din atmosferă sau cu temperaturile ridicate din această perioadă.

Influencerița le-a cerut și părerea urmăritorilor săi, curioasă dacă și alte persoane au trecut prin experiențe asemănătoare. Totodată, a remarcat un gest neașteptat al fiicei sale, Ivana, care de această dată a fost cea care și-a dorit să intre în casă, deși, în mod obișnuit, preferă să petreacă mai mult timp afară.

„Oare e ceva în aer? Am ieșit afară doar zece minute, iar după ce am intrat în casă m-a luat o durere puternică de cap. Ivana (n.r. fiica ei) a fost cea care a luat inițiativa să mergem în casă ea care, de obicei, nu ar intra niciodată”, a scris Iustina Loghin, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

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Dincolo de acest episod, Iustina Loghin trăiește cu intensitate ultimele săptămâni de sarcină. Ea a vorbit deschis despre emoțiile pe care le simte înainte de venirea pe lume a băiețelului său, Milan.

Viitoarea mamă spune că este copleșită de sentimente puternice și de nerăbdarea de a-și ține copilul în brațe, dar și de gândurile legate de modul în care Ivana se va adapta la noul rol de soră mai mare.

„Mă cuprind niște emoții de fiecare dată când mă gândesc cât de puțin a mai rămas până îl vom cunoaște pe Milan al nostru. 1000 de gânduri, 1000 de sentimente și recunoștință. 1000 de gânduri pentru Ivana, dar în același timp, simt că totul o să fie exact cum trebuie și că vom fi bine. Abia aștept să fim toți patru împreună”, a mai transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii.

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