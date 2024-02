Randi a refuzat ”la pachet” Antena & PROTV-ul! I s-au propus două show-uri, dar…

Randi poate fi considerat unul dintre artiștii „evergreen” ai industriei muzicale, de după anul 2000. Atât solo, cât și componența trupei Morandi, Andrei Ropcea a făcut show pe mari scene ale lumii. Acum artistul a venit să facă spectacol în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Randi a vorbit deschis despre certurile și împăcările cu Marius Moga, despre trecutul amoros, dar a pătruns și într-o transă „nostalgică”, după comentarea pozelor din arhiva noastră. Cât despre proiectele televizate în care a fost cooptat, Andrei Ropcea le divulgă „secretele”!

Propuneri au tot venit către cantautor, care le-a refuzat în detrimentul muncii de studio. Asia și America Express, dar și Survivor au fost variantele pe care Randi le-a avut la dispoziție, însă vedeta recunoaște că ar fi ales un alt show. Este vorba despre X Factor, Andrei Ropcea consinderându-se un jurat eligibil, ce i-ar fi ajutat pe aspiranții la industria muzicală să-și îndeplinească idealurile.

Randi divulgă motivele pentru care a refuzat Asia Express și Survivor: „Se rup oase acolo!”

CANCAN.RO: Ai o viață activă, călătorești mult, nu te-ai gândit să pleci la Asia Express sau Survivor?

Randi: Am fost invitat la toate.

CANCAN.RO: Care a fost prima care te-a contactat?

Randi: Am fost chemat la America Express de ceva ani, dar trebuia să mă rup de studio și mereu m-au prins în planuri. Acum dacă mi-ar zice «hai să mergi!», aș zice că trebuie să termin albumul ăsta, apoi să îl promovez și eu chiar cred că o să cânt peste tot în lume. Eu nu pot să las asta, am avut priorități. La Survivor nu m-am dus pentru că se rup oase acolo. Și eu chiar am lucrat mult la corpul ăsta, nu vreau să mă întorc ologit. Mi-a zis cineva care a câștigat acolo cum dormeau, de ce să mă chinui pe mine acum de dragul oamenilor de acasă?! Nu!

CANCAN.RO: Probabil că astfel ar fi fost reliefată și o altă latură a lui Randi…

Randi: Sunt rezistent, sunt răbdător, sunt muncitor, dar nu vreau să mă chinui. Dacă nu mănânci, nu dormi, apoi te pun oamenii ăștia să faci sport, să te târăști, îți faci rău. Poți să-ți rupi mâini, picioare, nu vreau să mă accidentez de dragul unei emisiuni, niciodată nu o să fac asta.

CANCAN.RO: Cu cine ai fi mers, nu te-au sunat să mergi cu Marius Moga?

Randi: Nu mai știu cu cine au propus să merg, nu mai țin minte. Dar cred că n-a fost vorba de partener, doar m-au întrebat pe mine și trebuia să-mi aleg eu. Și am dat-o mereu din stânga-n dreapta, nu de frica emisiunii, ci pentru că nu-mi venea să plec două luni de acasă niciodată.

Artistul optează, în schimb, pentru un rol important la X Factor: „Puneți-mă și pe mine în juriu!”

CANCAN.RO: Poate ai fi fost potrivit și în postura de jurat la un show de talente…

Randi: Le-am spus asta ultima dată când m-au sunat pentru Asia sau America Express. «Puneți-mă și pe mine în juriu, că vorbesc bine, am experiență mai mare decât oamenii pe care îi aveți acolo acum».

CANCAN.RO: Te refereai la X Factor?

Randi: Da, în special. Probabil că nefiind atât de vizibil în online, pentru că nu mă maimuțăresc și nu simt nevoia să vorbesc despre tot ce fac, de dimineața până seara, poate că ăsta e un factor care mă dă în spate uneori, atunci când oamenii ăștia se gândesc pe cine să aleagă în juriile de genul ăsta. Nu contează cine e mai acreditat, cine are un background mai mare, ci cine e mai vizibil în online și pe cine vrea să vadă lumea.

CANCAN.RO: Crezi că ai fi fost juratul bun sau juratul rău?

Randi: Aș fi fost juratul obiectiv, cu foarte multă experiență, care ar fi scos niște artiști și după concurs. Că dacă stăm să ne uităm și la Vocea României și la X Factor, nu știu cinci care acum au succes.

CANCAN.RO: JO, Liviu Teodorescu…

Randi: Îți mai zic eu unul, Feli. Și atât. Sunt trei, în 15 ani de emisiuni cu profil muzical.

