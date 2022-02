Panică totală la Survivor România! A fost găsită leşinată pe jos, în mijlocul nopţii

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. Cu cât timpul petrecut în Republica Dominicană e mai lung, cu atât concurenții încep să aibă probleme de sănătate, condițiile dificile și regimul alimentar își pun amprenta asupra sănătății acestora.

În timul nopții, Războinicii s-au panicat, după ce au găsit-o leșinată pe Crăciunescu, aceasta fiind transportată de urgență la spital. Războinicii au încercat să aibă grijă de ea cum au știut mai bine, până a ajuns echipajul.

Dan Pavel a anunțat că Ramona Crăciunescu se află la spital, acolo unde este supusă unor investigații medicale. De asemenea, prezentatorul TV a precizat că va reveni cu detalii despre starea ei de sănătate.

”Ramona Crăciunescu a acuzat niște dureri de dimineață. S-a simțit rău, am dus-o la medic”, a fost anunțul scurt și cuprinzător făcut de prezentatorul emisiunii de la PRO TV.

Nu este prima dată când Ramona Crăciunescu a acuzat stări de rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ramona Crăciunescu a trăit o dramă cumplită

Ramona Crăciunescu și-a pierdut fiica și iubitul într-un incendiu , în urmă cu câțiva ani..

”Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât. Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică. Vreau să dau tot pe traseu. Nu mă manifest prin furie atunci când intru pe traseu.

Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Viața, chiar dacă e grea, trebuie să te ridici tot timpul cu fruntea sus și să tragi cu dinții până nu mai poți, ca să reușești. Poza aceasta ar fi fost completă dacă în ea se afla și fiica mea.

Avea șase ani când a trecut dincolo, când a avut loc accidentul. Eram în weekend la mare cu toții, eu, iubitul meu și copiii. Era ultima seară pe care o petreceam acolo. În timp ce îi făceam baie fetiței am observat o lumină foarte puternică. Am ieșit, deja luase foc toată rulota. Am încercat să îl sting, dar mi-a luat foc tot părul.

M-am rostogolit pe jos ca să sting flăcările și să pot intra după fetiță…dar, în foc nu poți intra…A fost o explozie. Băiatul a apucat să iasă, că era fix în spatele meu, și prietenul meu ieșise, dar era ars pe brațe… Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva…să simtă că este atât de neputincios”, a declarat Ramona Crăciunescu cu lacrimi în ochi, la ”Survivor România”.

Sursa foto: Captură Pro TV