Anca Pandrea a ajuns, de urgență, la spital: ”Tremur și mi-e foarte frig!”

Actrița cu ochii verzi ca smaraldul, care l-a cucerit pe regretatul Iurie Darie, riscă să-și piardă vederea. Anca Pandrea are cataractă și glaucom la ambii ochi, iar în cursul zilei de luni a ajuns la spital. Date fiind și celelalte probleme medicale cu care se confruntă, ea fiind dependentă de oxigen, actriței i s-a făcut rău când a ajuns acasă, după ce i s-a făcut o injecție la ochiul stâng. CANCAN.RO are toate amănuntele.

La 79 de ani, Anca Pandrea se confruntă cu mari probleme de sănătate. Fosta parteneră a lui Iurie Darie suferă de insuficiență cardiacă și respiratorie de ani de zile. Iar în prezent este dependentă de oxigen. Are două aparate, unul pe care-l ține în permanență în geantă și un altul static, cu fire, pe care-l folosește mai ales în timpul nopții.

Anca Pandrea, nevoită să-și facă injecții în ochi

Pe lângă această afecțiune, actrița riscă să-și piardă vederea. A fost diagnosticată cu cataractă, dar și cu glaucom la ambii ochi. Motiv pentru care, la o perioadă de timp, este nevoită să meargă la oftalmologie. Anca Pandrea a ajuns astfel și ieri la spital, dis-de-dimineață.

„Mi-au făcut injecție la ochiul drept, de data aceasta. Cu stângul văd doar la depărtare, mi-au făcut patru injecții anul trecut. Am și cataractă și glaucom, la ambii ochi. Și aceasta este singura soluție”, a mărturisit Anca Pandrea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Tot ieri, dată fiind problema pe care o are, Anca a apelat la soțul prietenei sale, pentru a-i face ceva modificări în casă.

„L-am rugat pe soțul prietenei mele să-mi mute televizorul mai jos, că nu mai vedeam până acolo”, a adăugat aceasta.

„M-au luat amețelile, și acum văd în ceață”

După ce s-a întors acasă, actrița nu s-a simțit deloc bine.

„După injecție, am fost ok. Dar apoi m-a luat cu frig. Eu am oxigenarea sub 94, sunt dependentă de aparate. Am firul lung, merg cu el până la bucătărie. Am ajuns devreme acasă cu prietena mea. Mă simțeam bine, dar nu-mi luasem oxigenul. Și-n loc să mănânc și să stau la orizontală, mi-am văzut de treburile mele. M-au luat amețelile. Și acum văd în ceață. Îmi înlăcrimează și celălalt ochi”, ne-a mai spus Anca Pandrea.

Actrița a fost nevoită să cheme de multe ori salvarea, din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Și, nu de puține ori, aceasta a rămas internată la Spitalul de Urgență „Floreasca”, aflat în apropierea casei sale moștenită de la bunica ei.

