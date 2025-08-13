Adio, all inclusive în Turcia! Motivul pentru care renunță la sistemul adorat de români

Turiștii trebuie să-și ia adio de la all-inclusive în Turcia! Iată motivul pentru care se renunță la sistemul adorat de români! S-ar evita o mare problemă! Iată de ce s-a luat o asemenea decizie! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Guvernul de la Ankara a anunțat o schimbare majoră în turismul din Turcia: sistemul „all-inclusive” din hoteluri va fi desființat și înlocuit cu un model „a la carte”. Decizia vine ca parte a eforturilor autorităților de a combate risipa alimentară și de a gestiona mai eficient resursele alimentare.

Potrivit oficialilor turci, noul sistem va permite servirea porțiilor individuale, adaptate cerințelor fiecărui turist, reducând astfel cantitatea de alimente care ajunge să fie aruncată. Această măsură vizează atât protejarea mediului, cât și economisirea resurselor, într-un context în care risipele alimentare au devenit o problemă majoră la nivel național.

„Această risipă este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi”, a declarat Ramazan Bingol, membru al Consiliului.

Tone de alimente sunt irosite în Turcia

Datele furnizate de Fundația Turcă pentru Prevenirea Deșeurilor arată că în fiecare an aproximativ 23 de milioane de tone de alimente sunt irosite în Turcia. Din această cantitate, aproape 35% reprezintă fructe și legume care sunt aruncate înainte de a fi consumate. De asemenea, peste 4 miliarde de pâini ajung anual la gunoi, subliniind gravitatea situației.

Autoritățile speră că tranziția la sistemul „a la carte” va contribui semificativ la reducerea deșeurilor alimentare și la promovarea unui turism mai sustenabil. Oficialii turci au subliniat că această schimbare nu doar că va ajuta mediul, dar va oferi și turiștilor o experiență mai personalizată.

„Sistemul all-inclusive din hoteluri ar putea trece la un sistem a la carte. Oamenii comandă cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, pleacă de la masă cu produsele pe care le aleg şi cu care își vor umple stomacul”, a adăugat acesta.

