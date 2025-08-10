Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia

Un turist român a prezentat ce a primit să mănânce într-un hotel de 5 stele din Turcia, la ultra all-inclusive! A ales un loc de vis pentru concediu, iar preparatele nu l-au dezamăgit! Iată despre ce este vorba!

Un turist român aflat în vacanță la un hotel de 5 stele din Turcia, cu regim ultra all-inclusive, a împărtășit pe un grup de Facebook câteva imagini cu mâncarea servită la bufet.

Pe o masă, deserturile atrag atenția prin culorile puternice și decorurile elegante. În imaginea publicată de turistul român se văd patru torturi glazurate – unul roșu, unul roz, unul verde și unul portocaliu – fiecare împodobit cu detalii decorative atent lucrate.

Cu atât mai mult, este important de precizat faptul că fotografiile arată o selecție variată de fructe tăiate și aranjate – kiwi, mere, grapefruit, ananas – toate feliate uniform și pregătite pentru servire. Acestea sunt dispuse pe rânduri, pe platouri, fiecare sortiment având ustensile separate pentru servire.

Ce notă a oferit turistul român hotelului de 5 stele

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că acest tip de prezentare este caracteristic resorturilor turcești ultra all-inclusive, unde mesele sunt gândite să ofere varietate și să satisfacă atât dorința de prospețime, cât și pe cea de răsfăț culinar.

Turistul român a fost plăcut impresionat de concediul pe care l-a petrecut la hotelul respectiv. El și-a spus părerea în cadrul postării în care a publicat și fotografiile cu preparatele. La sfârșitul mesajului, acesta a ținut să precizeze că experiența de la cazare merită notă maximă.

„Bună seara! Vreau să las câteva poze de la hotel. Un hotel de nota 10”, a scris turistul român în cadrul postării făcute pe grupul de Facebook.

Chiar dacă fotografiile nu pot reda, bineînțeles, aroma sau textura preparatelor, ele transmit ideea de atenție la detalii, elemente pentru care multe hoteluri de lux din Turcia sunt renumite.

Citește și: Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici