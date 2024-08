Cât a plătit o româncă pentru un sejur de 7 nopți într-un hotel „ultra all inclusive”, de cinci stele, din Turcia

În ultimii ani, românii se orientează tot mai mult către vacanțele în străinătate. Fie că este vorba despre Bulgaria, Grecia, Spania sau Turcia, hotelierii se bat în oferte care mai de care mai avantajoase. Turiștii au la alegere o gamă variată de resorturi și unități de cazare, iar multe dintre prețurile practicate sunt mai mici decât pe litoralul românesc. O româncă și-a făcut publică experiența ultra all inclusive, de 5 stele, din Turcia. Cât a costat, de fapt, un sejur de 7 stele în stațiunea Alanya.

Pe Facebook, turista a scris câteva impresii din vacanța petrecută în Turcia. În plin sezon estival, aceasta a achiziționat un sejur de 7 zile la începutul lunii august – într-un hotel ultra all inclusive. Pachetul a fost conceput pentru doi adulți și un copil (de 12 ani). În oferta agenției de turism au fost incluse toate taxele de drum, bilete de avion și cursa internă de la aeroportul din Antalya la Alany.

În ziua în care au ajuns la cazare, românca a povestit că au fost cazați într-o cameră dublă cu vedere la mare – așa cum și-au dorit, iar surpriza cea marea venit din partea personalului unității hoteliere. Angajații au fost extrem de amabili, iar serviciile de cea mai înaltă calitate. NU RATA: Calcul complet. Câți euro au plătit doi români pentru un concediu de 7 zile la „all inclusive” în Turcia: cazare + avion

Vacanța a fost una de vis. Aceasta a mai scris că atât ea, cât și familia ei au fost încântați de faptul că în camera de hotel exista suficient spațiu și servicii de curățenie zilnic. Mai mult de atât, aceasta a pus accent și pe preparatele culinare diversificate servite în hotel – pentru toate gusturile. Pentru un sejur de 7 stele la un hotel ultra all inclusive din stațiunea Alanya din Turcia, turista din România a plătit 1.67 de euro. Recenzia a fost publicată pe grupul ”Forum Turcia” de pe Facebook.

”Bună seara, doresc să las și eu o recenzie pentru hotel Diamond Hill Resort & Spa, ALANYA TÜRKİYE, 5 stele. Am avut un sejur 7 zile achizioționat prin agenția Karpaten, pe 31.01.2024, 2 adulți și 1 copil (12 ani), 1.670 euro, cu UAI și de toate incluse. Perioada 10.08-17.08.2024. Am plecat cu Tarom de pe aeroportul Iași, fără întârziere și retur la fel, pe aeroport în Antalya echipa Karpaten și-a făcut datoria pe toată durata transferului Antalya-Alanya (cam 3 ore, dar știam asta).

Am avut cameră dublă cu vedere la mare, așa cum am selectat, cazați la etajul 5, personal amabil, serviabil, vorbitori de engleza cât să ne înțelegem, curățenie în cameră (37 m2) în fiecare zi, prosoape zilnic schimbate, așternuturi la 2 zile, nu au fost probleme. Pe plajă, șezlongurile și umbrelele incluse, curățenie era și acolo. Mâncare diversificată, și de-a lor, și de-a noastră, pe toate gusturile (nu au fost fructe de mare), a fost și o seara cu mâncare turcească, dar piperată și condimentată.

La piscină era aglomerat, în schimb, era si piscinuță pentru copii mici. Despre mare pot să spun că era limpede, însă cum intrai în apă era până la gât (gâtul meu, am 1.54. cm), cu pietre, am avut papuci de apă. Dar ne-a plăcut vacanța, am vizitat și Canionul Sapadere, tot prin Karpaten, a fost foarte bine și cazarea, ne-a plăcut modul cum am fost tratați. Cu siguranță, vom reveni!”, se arată în recenzia lăsată de turista româncă.