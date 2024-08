Calcul complet. Câți euro au plătit doi români pentru un concediu de 7 zile la „all inclusive” în Turcia: cazare + avion

Turcia reprezintă unul dintre cele mai des vizitate state de către români. Aici, există o multitudine de restorturi și unități de cazare dintre care turiștii pot alege. Acest lucru a fost valabil și pentru doi români, care au plătit pentru un concediu de 7 zile la „all inclusive”, la un resort din Antalya. Câți euro au plătit pentru cazare și biletele de avion? Cum au fost serviciile? Iată detaliile mai jos, în articol.

Doi români au mers în concediu în Turcia, la „all inclusive”. Și-au luat cazare într-un resort din Antalya, pentru a se relaxa și, de altfel, pentru a beneficia de anumite facilități. În spațiul public, și-au expus experiența pe care au trăit-o recent, în propria lor vacanță. Recenzia postată pe „Forum Turcia” de pe Facebook este anonimă.

Vacanța a fost rezervată în luna decembrie, anul trecut. Unitatea de cazare a fost aleasă de niște prieteni de-ai celor doi români și au achitat avansul. Nu au verificat înainte starea hotelului, atunci când s-a făcut primul virament. Între timp, cei doi români au descoperit că ar fi existat anumite nereguli cu serviciile și cazarea, în sine. Au văzut pe diverse platforme recenzii nu tocmai favorabile, aspect care i-a făcut să se îngrijoreze.

„Vacanță rezervată la sfârșit de an, în decembrie. Hotel ales de niște prieteni, n-aveam habar cum arată, ce recenzii are și așa mai departe. Am mers pe mâna lor și am achitat avansul fără să știm prea multe. De menționat că nu suntem pretențioși și ar fi culmea să afirmăm că în țară am fost mereu numai la 5 stele, așa că nu aveam nimic de pierdut. Între timp am descoperit că cei mai mulți se plâng de grozăvia găsită aici, așa că am început să îmi fac și eu griji. 7 pe booking și 4 pe tripAdvisor”, se notează în postare.