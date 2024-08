Concediu de coșmar pentru o familie de români. Ce cameră au primit într-un hotel de (așa-zise) 3 stele din Creta

Este vară, sezon estival, iar și în acest an destinația preferată de vacanță a românilor a fost Grecia. Mulți sunt cei care și-au dorit să își petreacă zilele libere pe meleagurile elene, însă unii au avut parte de ghinion, iar concediul perfect la care visau s-a transformat într-un coșmar. Este și cazul unei familii de români ce a ales ca destinație de vacanță Creta. Ce au pățit românii când au ajuns la destinație?

O familie de români a decis ca în acest an să își petreacă vacanța în Hersonissos, un oraș din nordul Cretei. Pentru ca și-au dorit să nu aibă nicio grijă, aceștia au rezervat excursia prin intermediul unei agenții de turism și au aștepta cu entuziasm momentul în care vor ajunge în Grecia. Însă, vacanța le-a fost stricată imediat cu au ajuns în Creta. Ce s-a întâmplat?

Așa cum spuneam, familia de români și-a rezervat excursia prin intermediul unei agenții de turism. Aceștia și-au dorit să își petreacă vacanța în Creta și au ales un pachet care să le îndeplinească toate cerințele și pentru care au scos bani frumoși din buzunare. Românii știau că o să fie cazați în Hersonissos, la un hotel de trei stele, așa că s-au așteptat la condiții impecabile.

Însă, atunci când au ajuns acolo au avut parte de o mare surpriză. Aceștia nu au fost cazați în hotelul de trei stele promis, ci într-o anexă a acestuia, care semăna mai mult cu un „cămin de nefamiliști” vechi, decât cu un spațiu de cazare de trei stele. Revoltați, românii au încercat să rezolve problema și să ceară explicațiile necesare, însă s-au lovit de nepăsarea agenției de turism și de nepolitețe personalului hotelului.

„Bună ziua! Vin în sprijinul celor care vor să meargă în Creta, Hersonissos și doresc să rezerve la Hotel Hersonissos Central. Am rezervat aceleași camere două familii, dorindu-ne să stăm unii lângă alții, dar noi am stat în hotel, iar cealaltă familie într-o anexă mizerabilă la propriu, care probabil nu are autorizație de funcționare. Noi am rezervat în hotel nu în anexa, conform pachetului. A trebuit să facem gălăgie, să sunăm și să trimitem mailuri la agenție pentru a fi mutați în camera rezervată inițial. Seamănă cu un cămin de nefamiliști din perioada veche.

Personalul răspunde urât, micul dejun nu este deloc ce am întâlnit în Grecia pana acum. Are 3 stele, dar nu merită 1. În ziua de check in și check out nu au cameră de depozitare pentru bagaje, trebuie lăsate la recepție. Cum zborul la noi este la 1 noaptea, iar check out este la 11 dimineața, am rezervat o noapte la alt hotel, să stăm până seara. Agenția Karpaten s-a spălat pe mâini și nu i-a interesat nimic. Așa că atenție la pachetele lor!!!”, a scris unul dintre români, în mediul online.