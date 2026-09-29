Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie. A plătit aproape 25 de milioane de dolari pentru proprietatea de lux

Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie. A plătit aproape 25 de milioane de dolari pentru proprietatea de lux
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Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie. A plătit aproape 25 de milioane de dolari pentru proprietatea de lux
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Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietatea din Los Feliz are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului.

Angelina Jolie și-a vândut proprietatea pe 24 septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ patru luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă.

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit RadarOnline, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august.

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Sursa foto: Profimedia

Madonna ar fi cumpărat casa Angelinei Jolie

Potrivit publicației, Madonna ar fi văzut pentru prima dată proprietatea prin intermediul unui tur video privat, în perioada în care căuta o nouă locuință în Los Angeles.

Artista nu se afla în oraș în momentul respectiv, astfel că reprezentanții săi ar fi contactat agenții imobiliari care se ocupau de vânzare și ar fi organizat vizionarea de la distanță.

Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari.

Angelina Jolie a vândut proprietatea pentru 24,75 milioane de dolari

Angelina Jolie cumpărase reședința din Los Feliz în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari, la aproximativ un an după ce solicitase divorțul de Brad Pitt.

Actrița a scos casa la vânzare în luna mai a acestui an pentru 29,85 milioane de dolari, însă tranzacția s-a încheiat în cele din urmă la 24,75 milioane de dolari.

Proprietatea se întinde pe un teren de aproximativ 8.100 de metri pătrați, iar reședința principală are o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. Casa dispune de șase dormitoare și zece băi, bibliotecă, sală de fitness și cramă.

Sursa foto: Profimedia

Vila are o istorie de peste un secol

Dincolo de preț și de proprietarii celebri, reședința are o legătură aparte cu istoria Hollywoodului. Casa a fost construită în 1913 și a ajuns în 1916 în proprietatea regizorului Cecil B. DeMille, unul dintre pionierii cinematografiei americane.

DeMille, cunoscut pentru filme precum „The Ten Commandments” și „The Greatest Show on Earth”, a locuit aici până la moartea sa, în 1959.

Câțiva ani după ce cumpărase proprietatea, regizorul a achiziționat și casa învecinată, care fusese anterior locuită de Charlie Chaplin. DeMille a folosit-o drept casă de oaspeți și birou și a conectat-o cu reședința principală printr-un coridor de sticlă.

Domeniul se află în comunitatea exclusivistă Laughlin Park din Los Feliz, pe unul dintre cele mai înalte puncte ale zonei. Proprietatea oferă priveliști spre Hollywood Hills și Observatorul Griffith și este înconjurată de peluze, grădini de trandafiri și arbori seculari.

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