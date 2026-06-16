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Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Se vinde cu ”doar” 17.000 de euro!

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 19:37
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Prețul este de-a dreptul halucinant
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O filmare cu cea mai mică garsonieră din România a stârnit hohote de râs printre români! Un agent imobiliar curajos a decis să prezinte pe rețelele de socializare această locuință care măsoară mai puțin decât un loc de parcare sau o debara.

Când au auzit ce sumă exorbitantă se cere pentru un spațiu cu o suprafață de-a dreptul ridicolă, de sub 10 metri pătrați, internauții au luat pur și simplu cu asalt secțiunea de comentarii!

Cum arată cea mai mică garsonieră din România

Proprietatea cu pricina este amplasată într-o zonă de top a Capitalei, mai exact pe strada Ion Brezoianu, la o aruncătură de băț de celebrul parc Cișmigiu. Deși locația este una extrem de vânată, condițiile din interior sunt de-a dreptul mediocre.

„Astăzi vă prezint cea mai mică garsonieră și posibil și cea mai ieftină din toată România”, a spus agentul imobiliar.

Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Prețul este de-a dreptul halucinant
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Prețul este de-a dreptul halucinant

Proprietatea se întinde pe o suprafață utilă de doar 5,93 metri pătrați. Aceasta este situată la etajul 8 al unui bloc ridicat în perioada interbelică, mai exact în anul 1930, clădire care figurează oficial pe lista neagră a imobilelor cu risc seismic de gradul II.

Înăuntru, lipsurile sunt de-a dreptul strigătoare la cer. Viitorul proprietar nu va avea parte de bucătărie, frigider, aer condiționat și nici măcar de o chiuvetă unde să se spele pe mâini. Singurele piese de mobilier care încap în mini-cameră sunt un pat de o singură persoană, o piesă mică de mobilier tip comodă și un taburet.

„Cum să dai 17.000 de euro pe cotețul ăla de găini?”

Mai mult decât atât, grupul sanitar este unul comun, extrem de îngust, fiind împărțit cu ceilalți locatari de pe palier. Spațiul a fost ocupat în trecut de un student curajos, iar acum este scos la vânzare pentru suma uluitoare de 17.000 de euro.

Imediat ce imaginile au devenit publice, cei din mediul online s-au amuzat copios. Aceștia au spus că n-au mai văzut în viața lor așa ceva și că și au văzut boxe mai mari decât garsonieră prezentată de agentul imobiliar. Au fost și persoane care au comparat garsoniera cu un coteț de găini.

„Am văzut boxe mai mari decât «garsoniera» asta… și mă refer la boxe de ascultat muzică”, „TV-ul meu nu încape în camera aia…”, „Asta se numește celulă”, „Am mai mult spațiu în camion”, „17 mii ? Glumești, nu?”, „Cine stă acolo? Vreau să știu și eu! Cum să dai 17.000 de euro pe cotețul ăla de găini? Iisuse…”, sunt doar câteva din comentarile internauților.

VEZI ȘI: Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro

 Calcul complet. Cât te costă să locuiești singur într-o garsonieră în 2026: București VS provincie

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