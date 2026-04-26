Acasă » Știri » Calcul complet. Cât te costă să locuiești singur într-o garsonieră în 2026: București VS provincie

De: David Ioan 26/04/2026 | 12:07
Locuitul singur într‑o garsonieră a devenit, în 2026, unul dintre cele mai costisitoare stiluri de viață pentru tinerii care pornesc pe cont propriu.

Diferențele dintre București și orașele din provincie sunt vizibile, însă presiunea financiară rămâne ridicată în ambele scenarii.

Cât te costă să locuiești singur într-o garsonieră în 2026

În București, chiria reprezintă cea mai mare parte a bugetului lunar. O garsonieră într-o zonă obișnuită pornește de la aproximativ 1.750 de lei și poate ajunge la 2.600 de lei în zonele mai căutate sau în clădiri noi.

La această sumă se adaugă utilitățile, care, în funcție de sezon și de consum, se situează între 550 și 800 de lei. Pentru un coș alimentar minim, dar decent, costurile lunare se încadrează între 1.800 și 2.200 de lei, în timp ce transportul și cheltuielile diverse mai adaugă încă 350 – 500 de lei.

În total, un locuitor al Capitalei ajunge la un buget lunar cuprins între 4.450 și 6.100 de lei, o sumă care depășește cu mult veniturile nete ale multor angajați aflați la început de carieră.

București VS provincie

În orașele din provincie, presiunea financiară este mai redusă, însă nu dispare. Chiriile pentru garsoniere variază între 1.100 și 1.800 de lei, în funcție de oraș, zonă și starea locuinței.

Utilitățile sunt ceva mai mici, situându-se între 450 și 700 de lei. Cheltuielile pentru mâncare pornesc de la 1.500 de lei și pot ajunge la 1.900 de lei, în timp ce transportul și alte costuri curente se încadrează între 200 și 400 de lei. Totalul lunar pentru o persoană care locuiește singură într-un oraș de provincie ajunge astfel la 3.250 – 4.800 de lei.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
