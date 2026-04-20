Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București. Suma piperată pe care turiștii o scot din buzunare

Autobuzele turistice galbene, cu etaj, vor reveni pe traseu în Bucureşti începând cu 1 mai, iar în acest sezon vor fi dotate cu sisteme GPS pentru ca vizitatorii să poată urmări în timp real ruta parcursă.

Ghidul audio a fost actualizat, iar Primăria Capitalei analizează extinderea traseului şi introducerea unor noi opriri, având în vedere încasările ridicate din sezonul trecut.

Cât costă un bilet pentru autobuzele turistice din București

Cele şase vehicule sunt pregătite pentru reluarea cursei, după ce anul trecut s-au bucurat de o cerere ridicată. În cele 39 de zile de funcţionare, s-au vândut aproape 9.000 de bilete, ceea ce a însemnat peste 200 de pasageri zilnic. Linia va fi reluată la aceeaşi dată ca în anii precedenţi, iar tarifele rămân neschimbate: 70 de lei pentru adulţi şi 35 de lei pentru copiii între 7 şi 14 ani.

Până la redeschiderea oficială, turiştii care ajung în Capitală aleg tururile ghidate. Un grup de americani întâlnit în centrul oraşului spune că experienţa este mult mai uşoară atunci când cineva cunoaşte locurile.

„Nu îmi pot imagina să vin aici fără un ghid care să îmi povestească despre ce este vorba, unde sunt principalele puncte de atracţie şi cum să ajung în anumite locuri pentru că în unele situaţii sunt confuz. De ce? Este vorba despre structura de organizare a oraşului, străzile secundare şi cele lăturalnice. Este un loc foarte interesant dar e greu de vizitat dacă nu ştii ce faci”, afirmă Kevin, turist din Tennessee.

Deşi au sosit de puţin timp în Bucureşti, unii dintre vizitatori au început deja să înveţe câteva cuvinte în limba română.

„Noi avem pe cineva cu noi care a petrecut mult timp aici şi el ne poate spune istoria. Deci da, un autobuz turistic cu cineva care să cunoască zona. Nu aş fi venit în Bucureşti dacă nu ştiam pe cineva care cunoaşte locul”, spune Dian, turist din Kansas.

Mulţi dintre străinii care vizitează oraşul consideră că un autobuz turistic le-ar simplifica traseul şi le-ar oferi acces rapid la informaţii esenţiale.

„Este foarte important, mai ales pentru grupuri de turişti din America. Dacă nu ai mai fost aici, dacă nu ai o modalitate de transport şi nici nu ştii unde te duci, nu numai că nu o să ajungi unde vrei dar nici nu o să afli istoria din spatele acestor clădiri”, explică un alt turist american.

Suma piperată pe care turiștii o scot din buzunare

În prezent, traseul liniei turistice măsoară 15 kilometri şi include 14 staţii, însă municipalitatea analizează introducerea unor opriri suplimentare.

„Suntem în discuţii cu instituţiile de cultură, cu direcţia de cultură din cadrul primăriei capitalei să identificăm şi alte obiective turistice. Ţinând cont de anii trecuţi de dinainte de pandemie când această linie a înregistrat chiar 60.000 de turişti, noi considerăm că poate fi un proiect rentabil. Acum vom vedea. Vom intensifica partea de promovare”, declară Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Consilierii generali propun ca biletul pentru autobuzul cu etaj să includă şi acces gratuit, timp de 24 de ore, la liniile obişnuite ale STB, precum şi posibilitatea unui pachet comun cu muzeele şi casele memoriale din Capitală.

„Ne-am gândit ca prin aceeaşi călătorie, să oferim şi posibilitatea ca timp de 24 de ore, vizitatorii şi călătorii să beneficieze de acces gratuit pe liniile normale ale STB. Avem o multitudine de muzee în patrimoniul municipiului Bucureşti dar şi case memoriale care ar merita să fie puse în valoare printr-un tichet comun cu linia turistică”, afirmă Bogdan Sabo, consilier general USR.

Turiştii americani consideră că preţul este potrivit pentru serviciile oferite.

„Este un preţ rezonabil. Şi va fi mai accesibil pentru oameni, va fi un lucru bun pentru ei că aibă acces, fără să plătească foarte mult”, spune Kevin, din Tennessee.

Ghidul audio va fi disponibil anul acesta în patru limbi de circulaţie internaţională. Pe lângă engleză şi franceză, au fost introduse şi versiunile în italiană şi germană.

