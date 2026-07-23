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Gheboasă a ajutat un taximetrist, iar acesta l-ar fi jefuit: „Mi-a luat și chiloții”

De: Irina Vlad 23/07/2026 | 13:34
Gheboasă a ajutat un taximetrist, iar acesta l-ar fi jefuit: „Mi-a luat și chiloții”
Gheboasă, / sursă foto: Cancan.ro
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Se spune că orice faptă bună nu rămâne „nepedepsită”, iar Gheboasă a fost unul dintre cei care au simțit pe propria piele asta. Trapperul a fost jefuit de un taximetrist pe care îl primise în locuința sa și pe care îl ajutase în momente dificile. 

Gheboasă revine în atenția publicului cu o poveste parcă desprinsă din filme. În timpul unei banale curse cu Uberul până la supermarket, artistul s-a împrietenit cu șoferul pe care îl comandase prin aplicație. Din vorbă în vorbă, cei doi s-au apropiat, iar cântărețul a apelat ulterior la ajutorul lui pentru a-l transporta la un concert. Deși au colaborat o perioadă de câteva săptămâni, prietenia lor s-a sfârșit cum nu se putea mai rău.

Pentru a-i câștiga încrederea, taximetristul s-a prezentat ca fiind fost polițist și familist convins. După ce a reușit să devină un om credibil în fața artistului, acesta a pus la cale un jaf în valoare de 10.000 de lei.

„M-am dus la magazin cu uberul, băusem câteva beri și am zis să nu iau mașina mea. Intru în Uber, salut, salut, omul m-a recunoscut și pe drum am început să vorbim. În următoare zi aveam un concert și, dacă tot era taximetrist, l-am rugat să mă ajute cu drumurile pe care le aveam de făcut”, a spus Gheboasă.

Gheboasă a fost furat de bunuri în valoare de 10.000 de lei

De la acel prim drum, Gheboasă a mai apelat la serviciile bărbatului de câteva ori. Într-o zi, artistul l-a găsit pe șofer în timp ce dormea în mașină, chiar în fața blocului său. Impresionat de situație, artistul l-a invitat în propria casă, i-a dat de mâncare, l-a lăsat să doarmă în casa lui și i-a pus la dispoziție întreaga locuință. Ulterior, bărbatul a inventat o poveste „sensibilă”, spunându-i că are probleme mari cu iubita și că nu mai are unde să locuiască.

În timp ce taximetristul își ducea traiul în casa lui Gheboasă, el a profitat de ospitalitatea artistului și a început să fure, timp de patru zile, diverse bunuri. Trapperul s-a ales cu o pagubă în valoare de 10.000 de lei. Taximetristul a plecat din casă cu o pereche de adidași în valoare de 4.700 de lei, un trening de 2.500 de lei, o pereche de chiloți și 1.000 de lei cash.

„L-am ajutat și cu bani, și cu casa și să doarmă, să facă dus. Mi-a zis că are o situație cu iubita lui, că nu îl mai primește în casă, că are bagajele în portbagaj. Dintr-o dată… ce a făcut. A luat zece milioane, el cu o săptămână în urmă în furaseră un tricou, cu trei zile în urmă mi-a furat o pereche de chiloti, cu patru zile în urmă mi-a furat pantalonii. Eu nu aveam cum să îl prind, că el mă fura pe zi ce trece, nu aveam cum să îmi dau seama”, a declarat Gheboasă, pe contul de Youtube al lui Zbir.

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