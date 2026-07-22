Gheboasă dă de pământ cu Ursaru! Motivul pentru care cei doi nu mai sunt prieteni: „Eu l-am învățat tot ce știe”

Un nou scandal se prefigurează, de această dată în lumea trapp-ului! Protagoniștii sunt Gheboasă și Ursaru. Se pare că din buni prieteni, cei doi au ajuns acum la cuțite. Gheboasă nu îl mai are la inimă pe trapper și nu s-a sfiit să spună care este motivul pentru care l-a renegat din această postură.

Gheboasă și Iulia Șerban au acceptat provocarea lui Andrei Zbir și sunt cei doi noi protagoniști ai show-ului „Închis la Domiciliu”. Cum timpul poate trece destul de greu într-o casă fără Netflix și acces la internet, Gheboasă și-a rememorat trecutul și prieteniile apuse. Astfel, a făcut dezvăluiri picante despre Ursaru.

Gheboasă dă de pământ cu Ursaru

Gheboasă nu s-a sfiit să dezvăluie în fața Iuliei motivul pentru care el și Ursaru nu mai sunt prieteni. Ei bine, se pare că în urmă cu ceva timp cei doi își petreceau majoritatea timpului împreună, iar Gheboasă a fost, într-un fel, rampa de lansare a lui Ursaru. El a fost cel care l-a introdus în lumea trapperilor și l-a ajutat în carieră.

Însă, după ce a devenit popular, Ursaru pare că a uitat de Gheboasă. Iar dacă asta nu era suficient, nici măcar nu mai recunoaște că acesta a fost cel care l-a ajutat în carieră. Gheboasă nu s-a abținut și a spus totul despre fostul lui prieten.

„Ursarul de unde crezi că a plecat? Că lumea nu știe, că nu vreau să povestesc ca să creadă lumea că povestesc. Dar Ursaru de la mine de acasă a plecat. Cine l-a învățat să cânte? Și acum cântă versurile mele. (…) Deci ca să te fac să înțelegi, eu l-am învățat tot ce știe și să meargă pe drum… Cine l-a băgat pe scenă prima oară? Eu l-am băgat pe scenă. Cine l-a băgat pe Ursaru pe scenă? Nu mai suntem prieteni, că dacă a ajuns la faimă omu se p**ă pe mine. Eram bun doar când aveam ușa deschisă, înțelegi. Îi dădeam cașcaval. Tatăl lui cu mama lui m-au sunat și acum când a intrat la Obregea. Nu știi că a intrat la Obregea? A fost la întrebări la Selly cu Petre Ștefan și Petre l-a întrebat: «Consideri că te-a ajutat Gheboasă vreodată în ce faci tu, în cariera ta?» L-a întrebat Petre așa. Petre de la mine îl cunoaște, că nu avea cum să îl cunoască nimeni din București. Că eu l-am dus pe la toate studiourile, pe la Ian, pe la toate. Eu l-am dus personal. Că nu avea de unde să îl știe nimeni, el îmi făcea mie vocea a doua când cântam la Beach, Please! Venea cu șervețele, mă ștergea pe frunte, genul… Și Petre l-a întrebat: «Bă, te-a ajutat Gheboasă vreodată în cariera ta?» Și Manu a spus: «Nu, nu m-a ajutat niciodată. Eu mi-am făcut singur ideile» … în fine, povestea lui, inventată de el acolo pe moment. Și Selly, că Selly știa, îi spune: «Păi cum mă animalule zici așa că tu dormeai la Ghebe acasă» și râdea așa”, a povestit Gheboasă.

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