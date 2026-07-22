Acasă » Știri » Gheboasă dă de pământ cu Ursaru! Motivul pentru care cei doi nu mai sunt prieteni: „Eu l-am învățat tot ce știe”

Gheboasă dă de pământ cu Ursaru! Motivul pentru care cei doi nu mai sunt prieteni: „Eu l-am învățat tot ce știe”

De: Alina Drăgan 22/07/2026 | 11:34
Gheboasă dă de pământ cu Ursaru /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou scandal se prefigurează, de această dată în lumea trapp-ului! Protagoniștii sunt Gheboasă și Ursaru. Se pare că din buni prieteni, cei doi au ajuns acum la cuțite. Gheboasă nu îl mai are la inimă pe trapper și nu s-a sfiit să spună care este motivul pentru care l-a renegat din această postură. 

Gheboasă și Iulia Șerban au acceptat provocarea lui Andrei Zbir și sunt cei doi noi protagoniști ai show-ului „Închis la Domiciliu”. Cum timpul poate trece destul de greu într-o casă fără Netflix și acces la internet, Gheboasă și-a rememorat trecutul și prieteniile apuse. Astfel, a făcut dezvăluiri picante despre Ursaru.

Gheboasă dă de pământ cu Ursaru

Gheboasă nu s-a sfiit să dezvăluie în fața Iuliei motivul pentru care el și Ursaru nu mai sunt prieteni. Ei bine, se pare că în urmă cu ceva timp cei doi își petreceau majoritatea timpului împreună, iar Gheboasă a fost, într-un fel, rampa de lansare a lui Ursaru. El a fost cel care l-a introdus în lumea trapperilor și l-a ajutat în carieră.

Însă, după ce a devenit popular, Ursaru pare că a uitat de Gheboasă. Iar dacă asta nu era suficient, nici măcar nu mai recunoaște că acesta a fost cel care l-a ajutat în carieră. Gheboasă nu s-a abținut și a spus totul despre fostul lui prieten.

„Ursarul de unde crezi că a plecat? Că lumea nu știe, că nu vreau să povestesc ca să creadă lumea că povestesc. Dar Ursaru de la mine de acasă a plecat. Cine l-a învățat să cânte? Și acum cântă versurile mele. (…) Deci ca să te fac să înțelegi, eu l-am învățat tot ce știe și să meargă pe drum… Cine l-a băgat pe scenă prima oară? Eu l-am băgat pe scenă. Cine l-a băgat pe Ursaru pe scenă? Nu mai suntem prieteni, că dacă a ajuns la faimă omu se p**ă pe mine. Eram bun doar când aveam ușa deschisă, înțelegi. Îi dădeam cașcaval.

Tatăl lui cu mama lui m-au sunat și acum când a intrat la Obregea. Nu știi că a intrat la Obregea? A fost la întrebări la Selly cu Petre Ștefan și Petre l-a întrebat: «Consideri că te-a ajutat Gheboasă vreodată în ce faci tu, în cariera ta?» L-a întrebat Petre așa. Petre de la mine îl cunoaște, că nu avea cum să îl cunoască nimeni din București. Că eu l-am dus pe la toate studiourile, pe la Ian, pe la toate. Eu l-am dus personal.

Că nu avea de unde să îl știe nimeni, el îmi făcea mie vocea a doua când cântam la Beach, Please! Venea cu șervețele, mă ștergea pe frunte, genul… Și Petre l-a întrebat: «Bă, te-a ajutat Gheboasă vreodată în cariera ta?» Și Manu a spus: «Nu, nu m-a ajutat niciodată. Eu mi-am făcut singur ideile» … în fine, povestea lui, inventată de el acolo pe moment. Și Selly, că Selly știa, îi spune: «Păi cum mă animalule zici așa că tu dormeai la Ghebe acasă» și râdea așa”, a povestit Gheboasă.

 

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a schimbat viața lui Gheboasă după incidentele în care a fost implicat: „Am momente când sunt foarte agitat”

De-a râsu’-plânsu’. Gheboasă a uitat unde și-a parcat mașina și a făcut plângere penală

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine a fost victima AI-ului
Știri
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine…
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Știri
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE TERESTRĂ în Iran
Mediafax
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE...
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
Mediafax
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
Click.ro
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii...
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200 de miliarde de ruble. Reacția lui Zelenski
Digi 24
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200...
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
Digi24
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile...
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
Promotor.ro
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Descopera.ro
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. ...
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine a fost victima AI-ului
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”
Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”
Zodia favorită a astrelor în august. Va avea noroc la bani, carieră și dragoste
Zodia favorită a astrelor în august. Va avea noroc la bani, carieră și dragoste
Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan
Ce salariu are președintele Bulgariei. Diferența uriașă față de venitul lui Nicușor Dan
Noi imagini de la Insula Iubirii – Reuniuni. Ex-concurenta care a venit total schimbată
Noi imagini de la Insula Iubirii – Reuniuni. Ex-concurenta care a venit total schimbată
Vezi toate știrile