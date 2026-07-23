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Dincolo de imaginea de soț al Andreei Esca. Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandre Eram

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 13:40
Dincolo de imaginea de soț al Andreei Esca. Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandre Eram
Dincolo de imaginea de soț al Andreei Esca. Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandre Eram
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Toată lumea îl cunoaște drept soțul Andreei Esca, însă puțini știu cum arată viața lui Alexandre Eram atunci când lasă în urmă Capitala. Departe de camerele de filmat și de evenimentele mondene, omul de afaceri și-a dedicat aproape două decenii unui proiect de suflet, într-un sat din județul Sibiu, unde a salvat mai multe case tradiționale de la distrugere.

Discret din fire, Alexandre Eram a spus că nu l-a deranjat niciodată faptul că numele lui este asociat cu celebra prezentatoare TV.

„Lumea mă știe de soțul Andreei Esca”, a spus el.

Cu ce se ocupă, de fapt, Alexandre Eram

Povestea a început în urmă cu aproape 20 de ani, când Alexandre Eram a ajuns pentru prima dată în Porumbacu de Sus împreună cu Andreea Esca și tatăl acesteia. La început, nu înțelegea de ce merg atât de departe.

„Eram cu Andreea și tatăl ei… La un moment dat mi-am zis: Unde mergem, la capătul lumii?”, a spus el.

Vizita avea însă să-i schimbe complet planurile. Fascinat de loc și de liniștea satului, omul de afaceri și familia sa au cumpărat o casă, transformând localitatea într-un refugiu departe de agitația Bucureștiului. La scurt timp după ce s-a stabilit în zonă, Alexandre Eram a asistat la o scenă care l-a marcat. Un localnic se pregătea să demoleze o casă veche din lemn pentru a o transforma în lemne de foc. Soțul Andreei Esca n-a putut rămâne indiferent și a luat atitudine!

„Dar nu poți face asta! Pur și simplu nu puteam concepe ca o casă veche, cu valoare arhitecturală, să ajungă pe foc”, a spus soțul prezentatoarei.

Gestul său a devenit rapid cunoscut în sat, iar oamenii au început să-i propună și alte case tradiționale.

„Dintr-odată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci”, a spus afaceristul.

Cele cinci gospodării au fost renovate cu grijă, păstrând arhitectura autentică a zonei. Astăzi fac parte din proiectul Oberwood și atrag turiști din toate colțurile lumii. Potrivit lui Alexandre Eram, cei mai impresionați sunt turiștii străini. Și românii sunt foarte impresionați de frumusețea locului.

„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani. Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție”, a povestit acesta.

De ce evită să apară în lumina reflectoarelor

Omul de afaceri a dezvăluit și un episod savuros din viața de cuplu. După ce și-au vopsit casa în albastrul tradițional al satului, el și Andreea Esca au pus la cale un plan neașteptat.

„Noaptea, cu Andreea, am luat două găleți de var cu vinețeală și bidinele și am mers hotărâți să-i zugrăvim casa vecinului. Ne-am răzgândit în ultima clipă. Până la urmă, oamenii trebuie să-și dea singuri seama de cât de importantă este conservarea autenticității unui sat”, a spus Alexandre Eram.

Chiar dacă este căsătorit cu una dintre cele mai cunoscute vedete din România și tatăl unei îndrăgite influencerițe, Alexandre Eram a spus că nu a simțit niciodată nevoia să fie în centrul atenției. El a preferat să își vadă de afaceri și să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor.

„Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi e bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său care să-l sprijine la nevoie”, a explicat Alexandre Eram.

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