Soția lui Alin Oprea, victorie în procesul cu Larisa Uță! Medana: „Intenția ei a fost ca noi să ajungem la divorț”

Tribunalul București respinge acțiunea în daune morale formulată de Larisa Uță împotriva Medanei Oprea. In data de17 iulie 2026, Medana Oprea a primit soluția instanței în procesul intentat de Larisa Uță, prin care aceasta din urmă solicita obligarea Medanei la plata unor daune morale, publicarea hotărârii în presă și alte pretenții conexe. Cauza, aflată pe rolul Tribunalului București, Secția a III-a Civilă, a fost amânată în repetate rânduri și a fost mediatizată intens în ultimele luni.

Prin Hotărârea pronunțată la data de 15 iulie 2026, Tribunalul București a respins în totalitate cererea de chemare în judecată formulată de Larisa Uță, ca neîntemeiată, reținând că nu sunt îndeplinite condițiile cumulative ale răspunderii civile delictuale.

Medana Oprea: „A început să-mi sune soțul zilnic și să-i propună întâlniri secrete”

Medana Oprea a fost reprezentată în acest dosar de avocat dr. Laszlo Traian (Baroul Cluj), care a construit apărarea pe mai multe paliere: lipsa oricărei dovezi privind identitatea autorului comentariilor incriminate; caracterul de creație literară, pamflet și satiră, al textelor publicate pe pagina personală de Facebook, gen protejat de libertatea de exprimare artistică, potrivit jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului.

„Vreau să reamintesc și faptul că nu înțeleg cum, după ce m-a dat în judecată, a început să-mi sune soțul zilnic și să-i propună întâlniri secrete. Motivul conversațiilor a început sub pretextul proceselor și al faptului că fiul ei nu vorbea cu ea și o ținea blocată în telefon. În cel mai scurt timp, conversațiile au luat o altă turnură și a început să mă critice, după care a început să-i dea întâlniri secrete soțului meu, precizând că, dacă și de data asta o face de rușine și se află în presă, să-și ia gândul de la ea și de la copii, împăcarea lui cu copiii fiind gestionată de ea. Începea cu apelurile telefonice încă de la ora 07:00 dimineața, întrebându-l dacă a mâncat, uitând că soția lui sunt eu, nu ea. M-a dat în judecată pentru pamflet și pentru faptul că fiica ei, Melissa, primește comentarii în care se scrie că orientarea ei sexuală este de altă natură. Nu am înțeles niciodată ce legătură am eu cu ceea ce scrie lumea și cu faptul că apar comentarii în care paternitatea soțului meu este pusă la îndoială. Și eu primesc, la rândul meu, fel și fel de comentarii denigratoare și, din păcate, nu pot face absolut nimic legat de asta, a spus Medana Oprea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Scopul acestui proces a fost încercarea de a produce un divorț între noi”

De asemenea, avocatul Laszlo Traian a dovedit absența unui prejudiciu cert și dovedit; lipsa raportului de cauzalitate dintre afirmațiile pârâtei și imaginea publică a reclamantei; și buna credință a Medanei Oprea pe tot parcursul evenimentelor. Instanța a validat aceste apărări prin soluția de respingere a acțiunii.

Scopul acestui proces a fost încercarea de a produce un divorț între noi doi. Asta era, de fapt, intenția ei reală. M-a dat în judecată pentru pamflet, deși am dreptul să scriu ceea ce consider eu, pentru că sunt membră în Uniunea Națională a Scriitorilor Spanioli, uitând că ea, deși a lovit două doamne pe trecerea de pietoni, nu a fost dată în judecată pentru că Alin s-a rugat de acea femeie să o ierte. Femeie care, ulterior a și decedat, scăpând doar cu dosar penal și un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Eu nu îmi doresc un conflict dus la extreme. Sper ca, odată cu pierderea acestui proces împotriva mea va înțelege, odată pentru totdeauna, că ea este divorțată și că Alin Oprea are o altă soție, să își vadă și ea de viața ei, așa cum ne vedem și noi. Sigur că soțul meu mi-a arătat toate aceste mesaje și a oprit orice cale de comunicare cu ea, blocându-i numărul de telefon, pentru că la ultimele ei mesaje când i-a spus că este cu mine în pat, ea a scris un :” nuuuuuuuuu” lung”, mai spune Medana Oprea.

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