A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii mondiale avea 91 de ani

Oliver Jones, unul dintre cei mai mari pianiști de jazz ai Canadei și un nume care a contribuit decisiv la transformarea orașului Montreal într-un reper internațional al jazzului, a murit la vârsta de 91 de ani, după o lungă suferință. Artistul lasă în urmă o carieră de peste opt decenii, zeci de albume, sute de concerte și o moștenire care a influențat generații întregi de muzicieni.

Un copil-minune care a început să cânte la doar cinci ani

Născut pe 11 septembrie 1934, la Montreal, din părinți originari din Barbados, Oliver Jones a crescut în cartierul Little Burgundy, considerat timp de mulți ani „Harlemul Nordului”, locul în care s-au format numeroase legende ale jazzului.

Talentul său s-a manifestat încă din copilărie. La doar doi ani, mama îl lega de un scaun în fața pianului pentru a-și putea continua treburile prin casă, iar un an mai târziu familia observa că reproducea la pian melodiile auzite la radio. Primul său concert a avut loc la vârsta de cinci ani, la Union United Church, iar de atunci muzica avea să îi definească întreaga viață.

Oscar Peterson și Daisy Sweeney i-au schimbat destinul

Oliver Jones și-a perfecționat talentul sub îndrumarea profesoarei Daisy Peterson Sweeney, sora celebrului pianist Oscar Peterson, care locuia la doar câteva case distanță de familia sa.

Artistul a recunoscut în repetate rânduri că mentorul și idolul său a fost Oscar Peterson.

„Fără Oscar Peterson, nu cred că aș fi avut inspirația să continui să cânt jazz”, declara Jones într-un interviu acordat CBC.

Deși părinții și-ar fi dorit ca el să urmeze o carieră în muzica clasică sau religioasă, Jones a ales jazzul și a devenit unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai genului.

A revenit la jazz după 16 ani dedicați muzicii calypso

În anii 1960, Jones l-a întâlnit pe cântărețul jamaican Kenny Hamilton și a devenit directorul orchestrei sale. Între 1964 și 1980 a locuit în Puerto Rico, unde a activat în lumea muzicii calypso.

La întoarcerea în Canada și-a regăsit însă marea pasiune.

„Nu am avut ocazia să cânt jazz. Dar am continuat mereu să ascult”, spunea el după revenirea la Montreal.

Au urmat peste 20 de albume lansate în colaborare cu casa de discuri Justin Time Records și sute de concerte susținute pe toate continentele. În anii cei mai activi, artistul susținea între 115 și 130 de spectacole anual și călătorea peste 300.000 de kilometri în fiecare an.

Un nume legendar la Festivalul de Jazz de la Montreal

Oliver Jones a devenit sinonim cu Festivalul Internațional de Jazz de la Montreal, unde a urcat pe scenă în fiecare an între 1981 și 1999 și unde a revenit inclusiv după retragerea sa oficială din activitate, anunțată în 2000.

În 2004 a trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei, cântând pentru prima și singura dată pe aceeași scenă, în cadrul festivalului, alături de mentorul său, Oscar Peterson.

„A fost cel mai cald sentiment pe care l-am trăit vreodată. Să cânt alături de idolul meu și, mai important, de prietenul meu”, mărturisea artistul.

Ultimul său concert la Festivalul de Jazz de la Montreal a avut loc în 2024, când a interpretat celebra compoziție Hymn to Freedom.

De-a lungul carierei, Jones a câștigat două premii Juno, mai multe premii Félix, Premiul Oscar Peterson al Festivalului de Jazz de la Montreal, precum și Special Achievement Award în cadrul SOCAN Awards. A fost inclus în Canadian Music Hall of Fame și a primit Governor General’s Performing Arts Award, cea mai înaltă distincție canadiană pentru realizări în domeniul artelor spectacolului. De asemenea, a fost numit Ofițer al Ordinului Canadei, Cavaler al Ordre national du Québec și Comandor al Ordinului Montrealului.

Familia: „Un muzician excepțional și un suflet blând”

Oliver Jones s-a stins din viață după o lungă suferință, la vârsta de 91 de ani. Într-un mesaj publicat pe Instagram de familia artistului și de casa de discuri Justin Time Records, apropiații i-au adus un ultim omagiu.

„Un muzician excepțional, un suflet blând și un prieten care a atins atât de multe vieți, bunătatea și talentul său imens au lăsat o amprentă de durată asupra atât de multor oameni și generații, iar amintirea lui va continua să ne inspire.

Ne va lipsi enorm. Vă rugăm respectuos să fie respectată intimitatea familiei în timp ce trece prin această pierdere cumplită.”

Cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de 90 de ani, Jones spunea că secretul longevității sale artistice este simplu: „Pianul… este pur și simplu o parte din mine.” Aceste cuvinte rezumă cel mai bine viața unui muzician care a rămas până la final unul dintre simbolurile jazzului canadian.

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