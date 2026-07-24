Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii mondiale avea 91 de ani

A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii mondiale avea 91 de ani

De: Paul Hangerli 24/07/2026 | 06:30
A murit Oliver Jones, legenda jazzului canadian. Pianistul care a făcut din Montreal un simbol al muzicii mondiale avea 91 de ani
Legenda jazzului canadian a decedat la 91 de ani, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oliver Jones, unul dintre cei mai mari pianiști de jazz ai Canadei și un nume care a contribuit decisiv la transformarea orașului Montreal într-un reper internațional al jazzului, a murit la vârsta de 91 de ani, după o lungă suferință. Artistul lasă în urmă o carieră de peste opt decenii, zeci de albume, sute de concerte și o moștenire care a influențat generații întregi de muzicieni.

Un copil-minune care a început să cânte la doar cinci ani

Născut pe 11 septembrie 1934, la Montreal, din părinți originari din Barbados, Oliver Jones a crescut în cartierul Little Burgundy, considerat timp de mulți ani „Harlemul Nordului”, locul în care s-au format numeroase legende ale jazzului.

Talentul său s-a manifestat încă din copilărie. La doar doi ani, mama îl lega de un scaun în fața pianului pentru a-și putea continua treburile prin casă, iar un an mai târziu familia observa că reproducea la pian melodiile auzite la radio. Primul său concert a avut loc la vârsta de cinci ani, la Union United Church, iar de atunci muzica avea să îi definească întreaga viață.

Oscar Peterson și Daisy Sweeney i-au schimbat destinul

Oliver Jones și-a perfecționat talentul sub îndrumarea profesoarei Daisy Peterson Sweeney, sora celebrului pianist Oscar Peterson, care locuia la doar câteva case distanță de familia sa.

Artistul a recunoscut în repetate rânduri că mentorul și idolul său a fost Oscar Peterson.

„Fără Oscar Peterson, nu cred că aș fi avut inspirația să continui să cânt jazz”, declara Jones într-un interviu acordat CBC.

Deși părinții și-ar fi dorit ca el să urmeze o carieră în muzica clasică sau religioasă, Jones a ales jazzul și a devenit unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai genului.

A revenit la jazz după 16 ani dedicați muzicii calypso

În anii 1960, Jones l-a întâlnit pe cântărețul jamaican Kenny Hamilton și a devenit directorul orchestrei sale. Între 1964 și 1980 a locuit în Puerto Rico, unde a activat în lumea muzicii calypso.

La întoarcerea în Canada și-a regăsit însă marea pasiune.

„Nu am avut ocazia să cânt jazz. Dar am continuat mereu să ascult”, spunea el după revenirea la Montreal.

Au urmat peste 20 de albume lansate în colaborare cu casa de discuri Justin Time Records și sute de concerte susținute pe toate continentele. În anii cei mai activi, artistul susținea între 115 și 130 de spectacole anual și călătorea peste 300.000 de kilometri în fiecare an.

Un nume legendar la Festivalul de Jazz de la Montreal

Oliver Jones a devenit sinonim cu Festivalul Internațional de Jazz de la Montreal, unde a urcat pe scenă în fiecare an între 1981 și 1999 și unde a revenit inclusiv după retragerea sa oficială din activitate, anunțată în 2000.

În 2004 a trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei, cântând pentru prima și singura dată pe aceeași scenă, în cadrul festivalului, alături de mentorul său, Oscar Peterson.

„A fost cel mai cald sentiment pe care l-am trăit vreodată. Să cânt alături de idolul meu și, mai important, de prietenul meu”, mărturisea artistul.

Ultimul său concert la Festivalul de Jazz de la Montreal a avut loc în 2024, când a interpretat celebra compoziție Hymn to Freedom.

De-a lungul carierei, Jones a câștigat două premii Juno, mai multe premii Félix, Premiul Oscar Peterson al Festivalului de Jazz de la Montreal, precum și Special Achievement Award în cadrul SOCAN Awards. A fost inclus în Canadian Music Hall of Fame și a primit Governor General’s Performing Arts Award, cea mai înaltă distincție canadiană pentru realizări în domeniul artelor spectacolului. De asemenea, a fost numit Ofițer al Ordinului Canadei, Cavaler al Ordre national du Québec și Comandor al Ordinului Montrealului.

Familia: „Un muzician excepțional și un suflet blând”

Oliver Jones s-a stins din viață după o lungă suferință, la vârsta de 91 de ani. Într-un mesaj publicat pe Instagram de familia artistului și de casa de discuri Justin Time Records, apropiații i-au adus un ultim omagiu.

„Un muzician excepțional, un suflet blând și un prieten care a atins atât de multe vieți, bunătatea și talentul său imens au lăsat o amprentă de durată asupra atât de multor oameni și generații, iar amintirea lui va continua să ne inspire.

Ne va lipsi enorm. Vă rugăm respectuos să fie respectată intimitatea familiei în timp ce trece prin această pierdere cumplită.”

Cu puțin timp înainte de împlinirea vârstei de 90 de ani, Jones spunea că secretul longevității sale artistice este simplu: „Pianul… este pur și simplu o parte din mine.” Aceste cuvinte rezumă cel mai bine viața unui muzician care a rămas până la final unul dintre simbolurile jazzului canadian.

CITEȘTE ȘI:  Pilotul Zdenek Chovanec a murit la doar 21 de ani. Familia sa îl conduce astăzi pe ultimul drum

Daniela Florea, o badantă de 36 de ani, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Alarma a fost dată de un prieten

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor că și-au jucat iubirea pentru camere
Showbiz internațional
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor că și-au jucat…
Prințul George împlinește 13 ani și intră într-o nouă etapă a vieții. Cum încearcă William și Kate să îl protejeze de greșelile trecutului
Showbiz internațional
Prințul George împlinește 13 ani și intră într-o nouă etapă a vieții. Cum încearcă William și Kate să…
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am fost cofetar până la 43 de ani”
Adevarul
Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am...
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
Digi24
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021. Moștenirea i-a fost pusă la adăpost în paradisul fiscal al Europei
Gandul.ro
Cine păzește averea fabuloasă a lui Dan Petrescu, miliardarul mort în accident aviatic în 2021....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde ...
Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul
Pep Guardiola cere un salariu uriaș pentru a deveni selecționerul Italiei. Federația poate oferi doar ...
Pep Guardiola cere un salariu uriaș pentru a deveni selecționerul Italiei. Federația poate oferi doar jumătate din sumă
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor ...
Câștigătorii „Love Island” SUA vor să se mute împreună după marea victorie. Cum răspund acuzațiilor că și-au jucat iubirea pentru camere
Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua
Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua
BANC | Un turist bucureștean, rătăcit în munți
BANC | Un turist bucureștean, rătăcit în munți
Vezi toate știrile