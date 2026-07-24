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Prințul George împlinește 13 ani și intră într-o nouă etapă a vieții. Cum încearcă William și Kate să îl protejeze de greșelile trecutului

De: Paul Hangerli 24/07/2026 | 07:20
Prințul George împlinește 13 ani și intră într-o nouă etapă a vieții. Cum încearcă William și Kate să îl protejeze de greșelile trecutului
Prințul George a împlinit 13 ani, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul George, moștenitorul tronului britanic, împlinește 13 ani și face un nou pas important spre destinul său de viitor rege. Cu această ocazie, Prințul și Prințesa de Wales au publicat un nou portret oficial și un videoclip de familie surprins în timpul vacanței de Paște din Cornwall, oferind una dintre cele mai relaxate imagini cu adolescentul. În același timp, George se pregătește să înceapă liceul la prestigiosul Eton College, iar părinții săi sunt hotărâți să îl protejeze de presiunea mediatică care a marcat copilăria generațiilor anterioare ale familiei regale.

Prințul George împlinește 13 ani

Prințul George de Wales a împlinit 13 ani pe 22 iulie, iar familia regală a respectat tradiția de a publica un nou portret oficial al fiului cel mare al Prințului William și al Prințesei Catherine. În fotografie, George apare îmbrăcat într-un costum, afișând o imagine matură, care marchează intrarea sa în adolescență.

Ulterior, William și Catherine au mulțumit publicului pentru mesajele primite și au distribuit un scurt videoclip filmat în timpul vacanței petrecute de familie în Cornwall, în perioada Paștelui. În imagini, George joacă cricket, merge peste stânci și salută către cameră, în timp ce în fundal apar fratele său mai mic, prințul Louis, și câinele familiei, Otto.

Adolescentul se pregătește pentru Eton

Nașterea lui George, în iulie 2013, a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente regale ale ultimelor decenii. Presa internațională a așteptat ore întregi în fața aripii Lindo a Spitalului St. Mary’s din Londra, iar la scurt timp după naștere, William și Catherine și-au prezentat fiul pe treptele spitalului. Prințul glumea atunci că băiețelul „are niște plămâni foarte puternici”.

Numele complet, George Alexander Louis, a fost făcut public după doar două zile, mult mai rapid decât în cazul altor membri ai familiei regale.

Prima fotografie oficială a micuțului George a fost realizată aproape o lună mai târziu chiar de bunicul matern, Michael Middleton, în grădina casei familiei din Bucklebury. Imaginea, simplă și lipsită de protocolul tradițional al Casei Regale, anunța încă de atunci stilul diferit în care William și Catherine urmau să își crească copiii.

William și Kate au ales o copilărie cât mai apropiată de normalitate

Încă de la început, Prințul și Prințesa de Wales au încercat să ofere celor trei copii ai lor o viață cât mai apropiată de cea a unei familii obișnuite.

Cei doi îi duc la școală, participă la ședințele cu profesorii, fac parte din grupurile de WhatsApp ale părinților și sunt prezenți la competițiile sportive și activitățile extrașcolare.

George, Charlotte și Louis au fost crescuți într-un mediu care seamănă cât mai mult cu cel al altor copii, chiar dacă statutul lor este unul cu totul special.

După urcarea pe tron a regelui Charles al III-lea, în septembrie 2022, George a devenit al doilea în ordinea succesiunii la Coroana britanică, iar rolul său public a început să crească treptat.

Un viitor rege aflat deja în pregătire

Deși este încă adolescent, Prințul George participă de ani buni la evenimente oficiale. Prima sa apariție publică a avut loc la doar opt luni, în timpul turneului regal din Australia și Noua Zeelandă.

De atunci a devenit o prezență constantă la parada Trooping the Colour, la slujbele de Crăciun de la Sandringham și la numeroase evenimente oficiale alături de părinții și bunicul său.

În 2025 a avut una dintre cele mai importante îndatoriri de până acum, participând la un ceai organizat la Palatul Buckingham cu veteranii celui de-Al Doilea Război Mondial, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la Ziua Victoriei în Europa (VE Day). A fost considerată o etapă importantă în pregătirea sa pentru viitorul rol de șef al statului și comandant suprem al forțelor armate.

Provocările în era telefoanelor inteligente și a rețelelor sociale

Din această toamnă, George va începe cursurile la Eton College, una dintre cele mai prestigioase școli din Marea Britanie. El va deveni primul moștenitor al tronului britanic care își va trăi adolescența în plină eră a smartphone-urilor, rețelelor sociale și inteligenței artificiale.

Școala interzice telefoanele inteligente elevilor din anul său de studiu, permițând doar telefoane simple. Totuși, regulile nu se aplică turiștilor și locuitorilor orașului Eton, ceea ce înseamnă că orice apariție a prințului poate ajunge în doar câteva secunde pe internet.

William și Catherine sunt conștienți de aceste provocări și încearcă să limiteze expunerea fiului lor, învățând din experiențele dificile trăite de William și Harry în copilărie. Spre deosebire de debutul celor doi frați la Eton, transformat într-un adevărat spectacol mediatic, prima zi de școală a lui George este așteptată să fie una discretă, după modelul primei sale zile la Thomas’s School.

Un echilibru între datorie și o copilărie normală

În cei 13 ani de când George s-a născut, William și Catherine au încercat să redefinească modul în care sunt crescuți copiii familiei regale, îmbinând tradiția cu normalitatea.

În fiecare an este publicată o fotografie aniversară, realizată fie de Catherine, fie de un fotograf apropiat familiei. Anul acesta, pe lângă portretul oficial, publicul a primit și un videoclip spontan, care îl surprinde pe George într-o ipostază relaxată, departe de rigorile vieții oficiale.

Adolescența aduce însă responsabilități tot mai mari pentru viitorul rege al Marii Britanii, iar familia regală încearcă să îi ofere echilibrul necesar între obligațiile pe care le presupune statutul său și o copilărie cât mai apropiată de normalitate.

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