Acasă » Știri » Mihaela Bilic explică secretul slăbitului sănătos. De ce mâncarea gătită este cel mai bun aliat al siluetei și greșeala care o transformă într-o bombă calorică

Mihaela Bilic explică secretul slăbitului sănătos. De ce mâncarea gătită este cel mai bun aliat al siluetei și greșeala care o transformă într-o bombă calorică

De: Paul Hangerli 30/07/2026 | 05:40
Mihaela Bilic explică secretul slăbitului sănătos. De ce mâncarea gătită este cel mai bun aliat al siluetei și greșeala care o transformă într-o bombă calorică
Mâncarea gătită ține mai bine de foame potrivit Mihaelei Bilic, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din România, atrage atenția că drumul către o siluetă sănătoasă nu începe cu produse „diet”, gustări ambalate sau restricții severe, ci cu întoarcerea la mâncarea gătită acasă. Medicul avertizează însă că și preparatele considerate sănătoase pot deveni foarte calorice dacă sunt pregătite cu prea mult ulei, un ingredient prezent aproape automat în bucătăria românească.

Mâncarea gătită ține mai bine de foame decât produsele ambalate

În opinia Mihaelei Bilic, preparatele gătite acasă sunt mult mai echilibrate din punct de vedere nutrițional decât alimentele procesate sau gustările consumate pe fugă. De cele mai multe ori, produsele ambalate au un volum mic, dar concentrează multe calorii, ceea ce favorizează supraalimentarea.

Nutriționistul spune că inclusiv obiceiul de a mânca în grabă, în mașină sau în fața televizorului, poate contribui la acumularea kilogramelor în plus.

„Nimic nu se compar30ă cu mâncarea gătită când vine vorba de preparate echilibrate și sănătoase. Orice ai mânca gata ambalat dintr-un pachet sau orice pui la repezeală pe pâine din frigider are volum mic și multe calorii. Orice poți mânca rece în picioare, în mașină sau în canapea la televizor îngrașă mai tare decât o farfurie de ciorbă sau de tocăniță.”

Ce recomandă celor care vor să slăbească

Medicul explică faptul că un truc simplu îi poate ajuta pe cei care încearcă să piardă în greutate: să aibă la îndemână doar alimente care necesită preparare și care se consumă așezați la masă, cu tacâmuri.

În acest fel, mesele devin mai conștiente, iar tentația gustărilor rapide și foarte calorice scade considerabil.

„Pentru cei care vor să slăbească există chiar recomandarea să nu aibă la îndemână decât mâncare care trebuie gătită/încălzită/mâncată cu tacâmuri.”

Uleiul, ingredientul care poate transforma o masă sănătoasă într-o bombă calorică

Mihaela Bilic atrage atenția că multe preparate considerate sănătoase ajung să aibă foarte multe calorii din cauza cantității de ulei folosite la gătit. Potrivit medicului, o simplă lingură de ulei adaugă aproximativ 100 de calorii, iar acest lucru poate face diferența într-o cură de slăbire.

Astfel, chiar și o mâncare de legume poate deveni foarte calorică dacă este preparată cu prea mult ulei.

„Dar și gătitul ăsta poate fi o capcană dacă nu suntem atenți la ulei. Avem în tradițiile culinare uleiul ca ingredient obligatoriu în orice preparat, totul începe cu «se pune ulei în cratiță». La 100 cal/lingură pot să vă spun că obiceiul ăsta ne «costă» silueta. Orice mâncare cu legume poate deveni bombă calorică în funcție de cât ulei conține, nu e nevoie să fie șnițel, chiftele sau pește prăjit ca să ne îngrășăm, o facem și cu un ghiveci care are ulei.”

Nu contează tipul de ulei. Toate au aceeași valoare calorică

Un alt mit demontat de nutriționist este acela că anumite tipuri de ulei ar fi mai puțin calorice decât altele. Mihaela Bilic subliniază că toate uleiurile au aproximativ aceeași densitate energetică, iar diferența este dată de cantitatea folosită, nu de sortiment.

„Nu contează tipul de ulei, toate au 900 cal/100 ml. Iar gustul pe care îl dă mâncării e relativ, mai degrabă e în credința noastră că fără ulei nu se poate.”

Lecția din Franța: se poate găti gustos și fără ulei

Medicul oferă și exemplul Franței, unde persoanele cu obezitate participă la cursuri speciale de gătit fără ulei, pentru a descoperi că savoarea preparatelor poate fi obținută prin alte ingrediente.

Roșiile, condimentele, ierburile aromatice, dar și carnea, peștele sau brânza pot oferi suficient gust, fără adaosul generos de grăsimi.

„În Franța pacienții obezi sunt obligați să asiste la o lecție de gătit în care nu se folosește ulei, tocmai pentru a vedea/simți că gustul nu depinde de el. Cu sos de roșii, condimente și ierburi aromate se obțin preparate mai gustoase. Apoi, dacă avem carne, pește sau brânză într-o mâncare savoarea e garantată. «Economia» pe care o faceți în bugetul caloric e uriașă dacă eliminați uleiul de gătit.”

Provocarea Mihaelei Bilic pentru cei care vor să slăbească

La final, nutriționistul îi provoacă pe cei care își doresc să slăbească să renunțe timp de o lună la uleiul folosit la gătit și să păstreze doar o cantitate mică de ulei crud pentru salate. Potrivit acesteia, beneficiile se vor vedea atât asupra siluetei, cât și asupra stării generale de sănătate.

„Și pe lângă siluetă, sănătatea voastră va avea de câștigat scăpând de prezența lui Omega 6 cu efect pro-inflamator. Vă provoc la o încercare: renunțați o lună la sticla de ulei de gătit și descoperiți ce gust are mâncarea fără el. Lăsați doar 1-2 linguri/zi de ulei crud, pus peste salate. Veți slăbi, vă promit!”

CITEȘTE ȘI: Mihaela Bilic vorbește despre diferența dintre apa plată și apa minerală. Care este alegerea potrivită pentru sănătate în zilele toride de vară

Mâncarea românească tradițională care ne distruge organismul, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în locuința actorului din Los Angeles
Știri
Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în…
Ce dietă are Elena Ionescu? Ritualul de la care nu se abate niciodată
Știri
Ce dietă are Elena Ionescu? Ritualul de la care nu se abate niciodată
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Românii joacă la păcănele și pariuri peste 5% din PIB-ul României: 100 de miliarde de lei, într-un singur an. Peste 90 de localități au declarat război cazinourilor
Gandul.ro
Românii joacă la păcănele și pariuri peste 5% din PIB-ul României: 100 de...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
Un român a cerut, la divorţ, jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei soţii. „Viața bate filmul, iar filmul bate orice manual de drept”
Adevarul
Un român a cerut, la divorţ, jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
Click.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin...
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
Digi24
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Românii joacă la păcănele și pariuri peste 5% din PIB-ul României: 100 de miliarde de lei, într-un singur an. Peste 90 de localități au declarat război cazinourilor
Gandul.ro
Românii joacă la păcănele și pariuri peste 5% din PIB-ul României: 100 de miliarde de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit ...
Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în locuința actorului din Los Angeles
Ce dietă are Elena Ionescu? Ritualul de la care nu se abate niciodată
Ce dietă are Elena Ionescu? Ritualul de la care nu se abate niciodată
Uscătorul de rufe poate deteriora hainele? Când este mai bine să le usuci în mod natural
Uscătorul de rufe poate deteriora hainele? Când este mai bine să le usuci în mod natural
Horoscop chinezesc azi, 30 iulie 2026. Cea mai norocoasă zodie investește în viitor, iar câștigul ...
Horoscop chinezesc azi, 30 iulie 2026. Cea mai norocoasă zodie investește în viitor, iar câștigul va fi uriaș
Dan Petrescu a întinerit cu 40 de ani! Fostul tehnician de la CFR Cluj arată ca un trapper al noii ...
Dan Petrescu a întinerit cu 40 de ani! Fostul tehnician de la CFR Cluj arată ca un trapper al noii generații
Prognoza meteo azi, 30 iulie 2026. Urmează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Ce regiuni ...
Prognoza meteo azi, 30 iulie 2026. Urmează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Ce regiuni intră sub codul caniculei naturale
Vezi toate știrile