Prognoza meteo azi, 30 iulie 2026. Urmează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Ce regiuni intră sub codul caniculei naturale

Sfârșitul lunii iulie aduce o nouă zi de vară autentică, dominată de vreme caldă și însorită în aproape toată țara. Vestul și sud-vestul vor resimți din plin efectele caniculei, cu temperaturi care urcă până la 37 de grade și disconfort termic accentuat, în timp ce litoralul va rămâne cea mai răcoroasă destinație, cu maxime de aproximativ 26 de grade. Singurele șanse de ploaie apar izolat în zona montană, în orele după-amiezii, astfel că majoritatea regiunilor se vor bucura de o zi stabilă și însorită.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, România va avea parte de o zi autentică de vară, cu vreme călduroasă în aproape toate regiunile țării. În Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, căldura va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă și să depășească ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi predominant senin, însă în zonele montane, în a doua parte a zilei, vor apărea înnorări temporare și, cu totul izolat, sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade, izolat în Banat și Crișana, în timp ce minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 22-23 de grade în Dealurile de Vest. În vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, iar în depresiuni se poate forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Nordul țării va avea o vreme caldă și în general stabilă, cu cer mai mult senin și temperaturi ridicate pe timpul zilei. În vest, căldura se va intensifica, iar în Banat și Crișana se va instala canicula. Aici, maximele vor ajunge local la 37 de grade, iar noaptea temperaturile vor rămâne ridicate, caracterizând o noapte tropicală.

Vremea în sud și sud-est

În sudul țării vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab. Valorile termice vor depăși frecvent pragul de 30 de grade, iar atmosfera va deveni apăsătoare în orele amiezii. În sud-est, inclusiv în Bărăgan, vremea se menține stabilă, fără fenomene semnificative.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va număra printre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În vestul și sudul regiunii va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. În timpul nopții, temperaturile vor rămâne ridicate, iar pe alocuri se vor înregistra nopți tropicale.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea parte de o zi frumoasă, cu cer senin și temperaturi ridicate, dar fără excesele termice din vestul țării. Vremea va fi favorabilă activităților în aer liber, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi călduroasă în timpul zilei, însă diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase în depresiuni, unde temperaturile pot coborî până la 9 grade. În zona montană, după-amiaza vor apărea înnorări temporare și, izolat, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi însorită și plăcută. Briza mării va mai tempera căldura, astfel că maximele vor ajunge la aproximativ 26 de grade, cele mai scăzute valori din țară. Cerul va rămâne senin, iar condițiile pentru petrecerea timpului pe plajă vor fi excelente.

Vremea de azi în București

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 32 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 15 și 18 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi de vară plăcută, cu mult soare și temperaturi ridicate, dar fără excesele de căldură din vestul țării. Maxima va ajunge la 31°C, iar minima nopții va coborî până la 14°C, oferind un respiro după o zi caldă. Vântul va sufla slab, iar vremea va fi favorabilă plimbărilor și activităților în aer liber.

Timișoara se va afla printre cele mai fierbinți orașe din România. Canicula își va face simțită prezența pe tot parcursul zilei, cu o temperatură maximă de 37°C și un disconfort termic accentuat. Noaptea va rămâne foarte caldă, cu o minimă de aproximativ 22°C, ceea ce înseamnă o adevărată noapte tropicală. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab.

Iași va avea parte de o vreme stabilă și însorită. Temperaturile vor urca până la 31°C, iar minima va fi în jurul valorii de 16°C. Atmosfera va fi călduroasă după-amiaza, însă fără fenomene meteo importante, iar vântul va rămâne slab până la moderat.

Craiova va traversa una dintre cele mai călduroase zile ale săptămânii. Maxima va atinge 35°C, iar senzația de căldură va fi amplificată de disconfortul termic ridicat specific sud-vestului țării. Noaptea, temperaturile vor coborî doar până la 20°C, menținând o atmosferă caldă și după apusul soarelui.

Constanța va beneficia de cea mai plăcută vreme dintre marile orașe. Briza Mării Negre va tempera căldura, astfel că temperatura maximă nu va depăși 26°C, iar minima se va situa în jurul valorii de 20°C. Cerul va fi senin, iar condițiile vor fi excelente pentru turiștii aflați pe litoral.

Brașov se va bucura de o zi însorită și călduroasă, cu o temperatură maximă de 29°C. Dimineața și noaptea vor rămâne răcoroase pentru finalul lunii iulie, minima fiind de aproximativ 12°C. În zona montană din apropiere, spre după-amiază, pot apărea înnorări temporare și, izolat, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă în oraș șansele de precipitații rămân reduse.

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