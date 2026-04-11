Denise Rifai ia tot. După ce l-a ”furat” pe Radu Ciucă de la Pro TV, acum a mai acontat un personaj celebru

De: Anca Chihaie 11/04/2026 | 15:13
Un nou format de televiziune urmează să își facă debutul pe micile ecrane, aducând în prim-plan o combinație de divertisment, interacțiune directă cu publicul și provocări neobișnuite pentru invitați. Emisiunea, programată să înceapă pe 20 aprilie, de la ora 17:00, va fi difuzată de luni până vineri și își propune să ofere un tip de conținut dinamic, construit în jurul curiozității telespectatorilor și al unor situații imprevizibile.

Producția reunește mai multe nume cunoscute din zona de divertisment și televiziune, iar conceptul central este unul care îmbină partea de interviu clasic cu elemente de joc, testare și reacții spontane. Formatul este gândit astfel încât întrebările venite din partea publicului să nu rămână simple mesaje, ci să fie integrate în desfășurarea emisiunii prin intermediul unor personaje animate care facilitează interacțiunea cu invitații.

Oase va face partea din noua producție moderată de Denise Rifai

În centrul producției se află Denise Rifai, care coordonează desfășurarea fiecărei ediții și creează structura editorială a emisiunii. Rolul său este de a menține echilibrul între partea de dialog, componenta de entertainment și momentele de testare la care sunt supuși invitații. Formatul este gândit astfel încât să alterneze discuțiile cu secvențe imprevizibile, păstrând un ritm alert pe toată durata difuzării.

Un element important al echipei este Radu Ciucă, care completează partea de interacțiune și contribuie la dinamica generală a show-ului. Prezența sa în proiect marchează o tranziție din zona de producții anterioare către un format nou.

De asemenea, în echipă se află și Oase, cunoscut pentru experiența sa în competiții televizate și reality show-uri. Acesta are un rol bine definit în cadrul emisiunii, fiind responsabil de segmentul de probe și teste la care sunt supuși invitații. Fiecare ediție include provocări concepute special pentru a scoate în evidență abilități variate, rezistența la stres și capacitatea de adaptare în situații neașteptate.

Experiența lui Oase în competiții precum „Power Couple”, unde a reușit să se impună prin rezistență și adaptabilitate, este considerată un avantaj important pentru structura emisiunii. În noul format, el trece din postura de concurent în cea de coordonator de provocări, având responsabilitatea de a menține componenta competitivă și ritmul alert al show-ului.

„Au mai rămas doar câteva zile până la prima întâlnire cu Furnicuțele! Cu Denise Rifai, Scamă, Blană, Oase și Radu Ciucă vă vedeți din 20 aprilie, de la ora 17:00 într-un format ce nu poate fi ratat!”, a transmis Denise Rifai.

CITEŞTE ŞI: Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026

Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”
Știri
Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”
Test de inteligență de Paște | Identificați toate cele 8 diferențe dintre aceste două imagini!
Știri
Test de inteligență de Paște | Identificați toate cele 8 diferențe dintre aceste două imagini!
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri...
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința:...
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț
Adevarul
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj,...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Click.ro
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de...
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”
Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”
Test de inteligență de Paște | Identificați toate cele 8 diferențe dintre aceste două imagini!
Test de inteligență de Paște | Identificați toate cele 8 diferențe dintre aceste două imagini!
Cum le răspunde Jamila haterilor care s-au plâns că au făcut rețeta ei de cozonac și au dat greș? ...
Cum le răspunde Jamila haterilor care s-au plâns că au făcut rețeta ei de cozonac și au dat greș? Bucătăreasa nu s-a putut abține
Cum petreceau de Paşte Nicolae si Elena Ceaușescu. Ritualuri bizare ținute ascunse de ochii lumii
Cum petreceau de Paşte Nicolae si Elena Ceaușescu. Ritualuri bizare ținute ascunse de ochii lumii
Gestul neobișnuit de la care artistul nu se poate abține în noaptea de Înviere. Mihai Trăstariu: ...
Gestul neobișnuit de la care artistul nu se poate abține în noaptea de Înviere. Mihai Trăstariu: „Îmi face cadou, de milă”
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii au
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii au
Vezi toate știrile