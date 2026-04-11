Denise Rifai ia tot. După ce l-a ”furat” pe Radu Ciucă de la Pro TV, acum a mai acontat un personaj celebru

Un nou format de televiziune urmează să își facă debutul pe micile ecrane, aducând în prim-plan o combinație de divertisment, interacțiune directă cu publicul și provocări neobișnuite pentru invitați. Emisiunea, programată să înceapă pe 20 aprilie, de la ora 17:00, va fi difuzată de luni până vineri și își propune să ofere un tip de conținut dinamic, construit în jurul curiozității telespectatorilor și al unor situații imprevizibile.

Producția reunește mai multe nume cunoscute din zona de divertisment și televiziune, iar conceptul central este unul care îmbină partea de interviu clasic cu elemente de joc, testare și reacții spontane. Formatul este gândit astfel încât întrebările venite din partea publicului să nu rămână simple mesaje, ci să fie integrate în desfășurarea emisiunii prin intermediul unor personaje animate care facilitează interacțiunea cu invitații.

Oase va face partea din noua producție moderată de Denise Rifai

În centrul producției se află Denise Rifai, care coordonează desfășurarea fiecărei ediții și creează structura editorială a emisiunii. Rolul său este de a menține echilibrul între partea de dialog, componenta de entertainment și momentele de testare la care sunt supuși invitații. Formatul este gândit astfel încât să alterneze discuțiile cu secvențe imprevizibile, păstrând un ritm alert pe toată durata difuzării.

Un element important al echipei este Radu Ciucă, care completează partea de interacțiune și contribuie la dinamica generală a show-ului. Prezența sa în proiect marchează o tranziție din zona de producții anterioare către un format nou.

De asemenea, în echipă se află și Oase, cunoscut pentru experiența sa în competiții televizate și reality show-uri. Acesta are un rol bine definit în cadrul emisiunii, fiind responsabil de segmentul de probe și teste la care sunt supuși invitații. Fiecare ediție include provocări concepute special pentru a scoate în evidență abilități variate, rezistența la stres și capacitatea de adaptare în situații neașteptate.

Experiența lui Oase în competiții precum „Power Couple”, unde a reușit să se impună prin rezistență și adaptabilitate, este considerată un avantaj important pentru structura emisiunii. În noul format, el trece din postura de concurent în cea de coordonator de provocări, având responsabilitatea de a menține componenta competitivă și ritmul alert al show-ului.

„Au mai rămas doar câteva zile până la prima întâlnire cu Furnicuțele! Cu Denise Rifai, Scamă, Blană, Oase și Radu Ciucă vă vedeți din 20 aprilie, de la ora 17:00 într-un format ce nu poate fi ratat!”, a transmis Denise Rifai.

