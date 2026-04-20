Dan Negru, șocat de prețurile carburanților din SUA! Cât costă acum un litru de benzina în New York

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 22:14
Dan Negru, șocat de prețurile carburanților din SUA /Foto: Social media

Războiul din Orientul Mijlociu a generat o criză semnificativă a carburanților la nivel mondial, iar românii au simțit din plin și ei această criză. De exemplu, prețurile la benzină au crescut, iar oamenii își fac griji. Dan Negru a venit cu o perspectivă interesantă asupra subiectului. Aflat în vacanță, acesta a comparat prețurile la benzină din România, cu cele de peste Ocean, din New York și din Canada. Rezultatul i-a surprins pe mulți.

Deși este în vacanță, Dan Negru nu a putut să uite de problemele care apasă întreaga lume în momentul de fața. Iar cum criza carburanților este pe buzele tuturor, acesta a făcut o comparație între prețul benzinei din România și cel din Canada. Ei bine, se pare că prețurile practicate acolo sunt mai mici. Situația stă la fel și în cazul curentului.

„Asta e Canada! La doi pași e Cascada Niagara. M-am gândit, n-are cum să fie și în Canada benzina mai ieftină decât în România! Un dolar canadian este 3,17 lei. Aici, în Canada, un litru de benzină este 5, 2 lei, iar litrul de motorină este de 6,5 lei.

Iar asta e Niagara, credeți că e mai ieftin curentul în Canada? Niagara este una dintre cele mai mari surse de energie hidroelectrică din lume…Azi produce electricitate cât să alimenteze peste 4 milioane de locuințe. Cascada Niagara este unul dintre puținele locuri unde se face un compromis între turism și energie. Ziua debitul este menținut ridicat pentru turiști, fotografiază, filmează, iar noaptea o mare parte din apă este deviată spre hidrocentrale.

Am întrebat AI o fi mai ieftin curentul ca în România? Și noi avem râuri, hidrocentrale… Și mi-a răspuns așa: pentru un apartament, la un consum de 300kWh/lună plătești 110 lei, în Canada. În România plătești 190 de lei”, a spus Dan Negru.

Dan Negru /Foto: Instagram

Prețurile mai mici la carburanți și în New York

De asemenea, Dan Negru a mers și mai departe și a făcut comparație și pentru New York. Rezultatul a fost același: prețuri mai mici față de România.

„Sunt aici în zilele în care planeta a luat foc din cauza benzinei. Sunt aproape de centrul New Yorkului. Aici, rechinii imobiliari preferă să cumpere teren și să construiască blocuri înalte, nu benzinării, aduc profit mult mai mare.

Americanii consumă 2 miliarde de litri de combustibil pe zi, adică 1/3 din benzina lumii o consumă ei. Americanii vând la galon, un galon are 3,78 litri. Un galon costă 5 dolari și ceva, deci cam un dolar și ceva pe litru.

În centrul celui mai scump oraș din lume locuiesc vreo 150 de miliardari. În Manhattan, salariul mediu lunar este de vreo 5-7.000 de dolari. Nu comentez, nu spun nimic am plecat din centru. Comparațiile sunt începutul nemulțumirii. Dacă lași centrul departe, prețurile sunt mai mici la marginea New Yorkului, adică 3, 79 sau 4,17 dolari galonul de benzină”, a mai spus Dan Negru.

 

CITEȘTE ȘI:

Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”

Tags:

