Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru

Informație de ultimă oră! Potrivit presei locale, bunica Mirabelei Grădinaru ar fi murit la vârsta de 84 de ani. Prima doamnă și Nicușor Dan sunt în doliu. Toate detaliile în articol.

Potrivit primelor informații, ieri, 29 ianuarie 2026, bunica Mirabelei Grădinaru s-ar fi stins din viață. Reporterii presei locale au transmis că femeia în vârstă de 84 de ani s-a stins din cauza septicemiei.

Doliu în familia președintelui Nicușor Dan

Familia preșdintelui României este lovită de o pierdere uriașă. Bunica Mirabelei Grădinaru ar fi fost răpusă de o infecție care s-a transformat în septicemie ulterior și i-ar fi adus sfârșitul.

Mai mult, Mirabela Grădinaru ar fi într-un mare regret pentru că nu a reușit să își viziteze bunica de când a devenit prima doamnă a României. Partenera lui Nicușor Dan nu o mai văzuse pe bunica Tița de ceva vreme.

Soacra lui Nicușor Dan ar fi declarat că nu se așteaptă ca președintele României să poată ajunge la înmormântare din cauza programului foarte încărcat, dar speră ca măcar fiica ei să poată veni.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi spus mama Mirabelei Grădinaru pentru presa locală.

Mai mult, vecinii au vorbit despre regretata bunică a primei doamne și au mărturisit că femeia era plină de viață, dar acest lucru s-a schimbat în anul 2021, atunci când soțul ei s-a stins.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familie Malcoce.

