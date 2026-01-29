Acasă » Știri » Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru

Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru

De: Denisa Iordache 29/01/2026 | 17:11
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Sursă: Inquam Photos / George Călin

Informație de ultimă oră! Potrivit presei locale, bunica Mirabelei Grădinaru ar fi murit la vârsta de 84 de ani. Prima doamnă și Nicușor Dan sunt în doliu. Toate detaliile în articol. 

Potrivit primelor informații, ieri, 29 ianuarie 2026, bunica Mirabelei Grădinaru s-ar fi stins din viață. Reporterii presei locale au transmis că femeia în vârstă de 84 de ani s-a stins din cauza septicemiei. 

Doliu în familia președintelui Nicușor Dan

Familia preșdintelui României este lovită de o pierdere uriașă. Bunica Mirabelei Grădinaru ar fi fost răpusă de o infecție care s-a transformat în septicemie ulterior și i-ar fi adus sfârșitul. 

Mai mult, Mirabela Grădinaru ar fi într-un mare regret pentru că nu a reușit să își viziteze bunica de când a devenit prima doamnă a României. Partenera lui Nicușor Dan nu o mai văzuse pe bunica Tița de ceva vreme. 

Soacra lui Nicușor Dan ar fi declarat că nu se așteaptă ca președintele României să poată ajunge la înmormântare din cauza programului foarte încărcat, dar speră ca măcar fiica ei să poată veni. 

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi spus mama Mirabelei Grădinaru pentru presa locală. 

Mai mult, vecinii au vorbit despre regretata bunică a primei doamne și au mărturisit că femeia era plină de viață, dar acest lucru s-a schimbat în anul 2021, atunci când soțul ei s-a stins. 

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familie Malcoce. 

VEZI ȘI: 

Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică 

Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
Știri
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Știri
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem ...
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la ...
„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie ...
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie 2027
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Vezi toate știrile
×