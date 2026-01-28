Acasă » Știri » Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt

De: Denisa Iordache 28/01/2026 | 17:12
Apar noi detalii în cazul tragediei din București în urma căreia Sara, o fetiță de doar doi ani, s-a stins din viață în timpul unui control la medicul stomatolog. La scurt timp după ce a fost sedată, micuța a suferit un stop cardio-respirator. Abia acum, după două luni de la momentul cutremurător, s-a aflat de ce boală suferea copilul. Toate detaliile în articol.

Pe data de 13 noiembrie 2025, s-a petrecut tragedia care a stârnit revoltă în toată țara. Sara, o fetiță de doar 2 ani adusă de părinții ei la stomatolog, a murit după ce i s-a administrat o anestezie totală. La 20 de minute de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima micuței a cedat.

După două luni de la tragedie, Institutul Național de Medicină Legală (INML) a oferit analizele finale în cazul Sarei care stabilesc faptul că micuța în vârstă de doar 2 ani suferea de o afecțiune hematologică. Această boală îi afecta mai multe organe, inclusiv inima și plămânii, iar părinții ei nu știau de prezența ei.

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă. În urma inspecției realizate, au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 de lei, iar Ministerul anunța la acea vreme că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Surse judiciare susțin că este posibil ca imaginile video din momentul tragediei să fi fost șterse. Mama fetei susține că a auzit cum doctorele au sunat pe cineva, din cabinetul cu pricina, și au cerut ca „băiatul care se ocupă cu imaginile video să vină cât mai repede.” Această mărturisire a fost făcută de mama îndoliată procurorilor responsabili de caz.

După controlul organelor de stat a ieșit la iveală și faptul că această clinică nu avea toate actele necesare. Spațiile de la parterul locației funcționau fără autorizație, iar dosarul depus în luna mai 2025 pentru a intra în legalitate nu avea toate actele cerute de stat, potrivit DSP. Tot ei susțin că nici la ora actuală nu s-a încercat depunerea tuturor actelor corecte și necesare.

