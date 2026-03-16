Lista obiectelor obligatorii în mașină în 2026. Șoferii riscă amenzi dacă nu le au

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 19:03
Ce elemente trebuie să ai în mașină

Să ai permis de conducere și să respecți regulile de circulație nu este suficient. Șoferii trebuie să știe că pot risca amenzi usturătoare dacă nu sunt atenți și la alte aspecte. Ei trebuie să aibă câteva lucruri în mașină obligatoriu.

Legislația din 2026 prevede mai multe aspecte decât cred șoferii. Este necesar ca în autovehiculul lor să aibă câteva lucruri importante, mai ales trusa de prim ajutor. Cei care nu respectă aceste reguli pot primi amenzi semnificative.

Pe lângă echipamentele obligatorii pe care trebuie să le aibă asupra lor șoferii ei sunt nevoiți să își pună cauciucuri de iarnă atunci când se deplasează cu mașina pe drumuri acoperite de nămeți. Șoferii care sunt prinși fără anvelope corespunzătoare vremii sunt și ei vizați și pot fi sancționați.

Ce echipament trebuie să ai în mașină

Regulile impuse pentru șoferi sunt clare. Aceștia trebuie să verifice periodic dacă mașina lor este echipată corect. Legislația îi obligă să aibă asupra lor atunci când conduc câteva lucruri de bază. Printre cele mai importante elemente este trusa de prim-ajutor. Ea trebuie să conțină soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază, vată medicinală, mănuși de unică folosință și bandă adezivă. Alte elemente pe care șoferii sunt obligați să le dețină în mașină sunt două triunghiuri reflectorizante. Ele au rolul de a semnaliza opririle pe banda de urgență sau anumite defecțiuni ale autoturismului. Ele trebuie să fie omologate prin intermediul semnului „E” și de codul țării care a acordat omologarea. Stingătorul de incendiu este și el pe listă și trebuie verificat mereu pentru a asigura eficacitatea în cazul unei urgențe.

Amenzile pe care le riscă șoferii care nu dețin aceste elemente sunt uriașe. Suma pe care o poate plăti cineva care nu respectă această regulă este cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei, iar dacă amenda este plătită în mai puțin de 15 zile, suma se reduce la jumate, adică la 405 lei.

Anvelopele de iarnă, obligatorii

Și cei care conduc fără cauciucuri de iarnă atunci când este zăpadă riscă să fie amendați. Pentru nerespectarea acestei obligații șoferii trebuie să scoată din buzunar între 1.822,5 lei și 4.050 lei.

Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei – 4.050 de lei, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Bogdan Ghebaur.

